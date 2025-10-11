Помощь детям и семьям в предотвращении детской безнадзорности

Каждый ребёнок достоин любви, заботы и возможностей для полноценного развития. К сожалению, есть дети, которые лишены этого, они сталкиваются с безнадзорностью и жизненными трудностями. Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Абакана оказывает всестороннюю поддержку таким детям и семьям через широкий спектр программ, призванных помочь детям и подросткам.

Так, программы «Психологическая поддержка» и «Вырази себя» помогают детям справляться с негативными эмоциями и находить пути самовыражения, а игра «Экспресс в будущее» знакомит подростков с опасностями наркомании. Программы «Дружный класс» и «Школа юного медиатора» способствуют формированию позитивной атмосферы и навыков разрешения конфликтов. Подростков с девиантным поведением поддерживает программа «Путь к себе», помогая им преодолеть кризис. Тренинг «Кактус» обучает навыкам противостояния буллингу и укрепляет уверенность в себе. Кроме того, в Центре ППМиСП действует консультационный пункт «Доверие», предоставляя поддержку и психологическую помощь родителям и их детям.

Так что у абаканцев есть уникальная возможность воспользоваться данными предложениями, чтобы достичь гармонии в детско-родительских отношениях, если остро стоит вопрос преодоления трудностей подросткового возраста, взросления и самореализации ребёнка.