Магия сцены: пять уникальных театров созданы в абаканской школе № 18

Абаканская школа № 18 – это не просто образовательное учреждение, это настоящий флагман театрального движения! Здесь, в стенах школы, рождается магия, оживают сказки и раскрываются таланты юных актёров. Пять уникальных театров дарят детям возможность прикоснуться к волшебному миру искусства, развить творческие способности и научиться выражать себя.

Театральная студия «Поющие сердца» под чутким руководством Марины Михайловны Ткацкой – яркий калейдоскоп литературно-музыкальных постановок по произведениям русских и хакасских писателей. Здесь каждый ребёнок раскрывает свой актёрский талант и чувствует себя настоящей звездой сцены. Над созданием удивительных шедевров дети трудятся под руководством талантливых педагогов: режиссёра-постановщика Лилии Никифоровны Карпушевой, музыкальных руководителей Евгения Олеговича Жицкого и Ирины Александровны Дерябиной, технического редактора Елены Геннадьевны Масаловой и художественного редактора Татьяны Николаевны Жаренко.

В числе ведущих актеров «Поющих сердец» можно видеть Ивана Митрофанова, Матвея Кузьмина, Дарью Ильину, Валерию Карлову, Дарью Иванову, Юрия Болотова, Виктора Арчимаева, Аврору Русанову, Еву Шилину, Матвея Багреца, Асмика Карапетяна, Кристину Корлякову.

Кукольный театр «Маленькая страна», возглавляемый Екатериной Николаевной Топоевой, приглашает зрителей в увлекательное путешествие по миру сказок и фантазий. Очаровательные куклы оживают в руках юных кукловодов, рассказывая добрые и поучительные истории. Удивительные образы кукольных постановок тоже создают педагоги: режиссёр-постановщик Елена Викторовна Пустовар, художественный редактор Ольга Викторовна Добрачева, технический редактор Марина Михайловна Ткацкая и очень талантливые актеры – Владимир Добрачев, Евгений Ткацкий, Илья Селигеев, Валерия Лазарева, Валерия Радикевич и София Сафонова.

Театром теней «Зазеркалье» руководит Елена Викторовна Пустовар. «Зазеркалье» – это загадочный мир силуэтов и теней, где фантазия не знает границ. Используя свет и тень, юные актёры создают удивительные визуальные образы, погружая зрителей в атмосферу волшебства и таинственности. Этот театр совсем молодой, ему всего пять месяцев, но он уже смог покорить зрителей и громко заявить о себе на Всероссийском конкурсе «Звезда таланта», став победителем.

Основателем театральной студии «Чылтызах» была Нина Владимировна Воронина, а сейчас ею руководит педагог-библиотекарь школы Светлана Васильевна Солдатенко. Эта студия включает в себя театр хакасского танца «Тiгир хуры» под руководством Улькер Али Эшреф кызы Тарасовой.

«Чылтызах» знакомит детей с культурой и традициями хакасского народа. Яркие костюмы, народные песни и танцы позволяют юным актёрам почувствовать себя частью богатого культурного наследия своего края. Неповторимые постановки по произведениям хакасских писателей создаются большой дружной командой в составе актёров: Елизаветы Миндибековой, Асмика Карапетяна, Ксении Асадовой и Маргариты Ковалевой.

Пальчиковый театр «Сказка на ладошке» – самый маленький, но не менее увлекательный. Он открыл свои двери совсем недавно – 17 сентября 2025 года. Художественный руководитель Людмила Витальевна Харитонова уже набрала труппу и готовит постановку сказки про доброту и взаимовыручку. Премьеру спектакля зрители увидят в ноябре.

Школа №18 для её учеников стала местом, где рождается любовь к театру, где дети учатся мечтать, творить и удивлять! Пусть эти детские увлечения творчеством перерастут у юных артистов в яркие жизненные достижения.