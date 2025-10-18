«Папа может!»: итоги городского фотоконкурса подвели в преддверии Дня отца

Снимки, снимки, снимки… украденные у времени сокровища, когда обычный день вдруг становится памятным, а случайный жест – легендой. Почему они так важны? Потому что в этот раз в нашем городском фотоконкурсе имени Ларисы Исааковны Дерксен-Малыгаевой новые герои с новой темой: «Папа может!». На кадрах отцы – не фон, а тихие созидатели детства: они держат мир на плечах, но на снимках они – просто люди, которые смеются, морщатся от солнца, неловко обнимают или задумчиво смотрят в объектив.

Каждая фотография, которую прислали нам на конкурс, – законсервированная эмоция. Вот он, отец: не супергерой с плаката, а человек, чьё присутствие согревает даже на бумаге, и когда-нибудь эти кадры станут наследством города, не материальным, но бесценным. Потому что на них – не просто мужчина или ребёнок в кадре. На них – любовь, которая не перестаёт быть.

Инициатор конкурса и член конкурсной комиссии Елена Гридина отметила:

– Сегодняшний чудесный праздник особенно ценен тем, что собрал нас вместе! Наш фотоконкурс посвящён лучшим отцам. Я очень рада видеть столько светлых лиц здесь, многих знаю лично, и горжусь, что в Абакане так много талантливых, добрых и прекрасных людей! Фотохудожники смогли всесторонне раскрыть тему отцовства и сущности мужчины в своих работах. Тема эта многогранна: можно взглянуть на неё с юмором – ведь отцы умеют не только быть строгими, но и весело проводить время с детьми. Можно увидеть и драматические моменты, ведь жизнь у всех состоит из взлётов и падений. Я благодарю всех участников за их видение и возможность прикоснуться к их семьям, за умение передать чувства отцов через объектив камеры.

В 2025 году организаторы решили подчеркнуть значимость фигуры мужчины в семейном кругу и выбрали тему отцов: внимание было уделено образам пап, отцов, супругов и старших братьев, важности их присутствия в семейной жизни через искусство фотографии.

Места распределились следующим образом:

В категории «Любители»:

1 место – диплом победителя и 10 000 рублей: Наталья Возова («Лингвистический хаос», «Сила в единстве»);

2 место: Ирина Стальмакова («Быстрее папы», «Достать до небес», «Чемпионы мотокросса»);

3 место: Екатерина Лончакова («Грибники», «Строители»);

Диплом за участие: Ольга Сергеева («Вместе и с горы не страшно»).

В категория «Профессионалы» (Репортажная фотосъёмка):

1 место – диплом победителя и 10 000 рублей: Анастасия Пачина («Мы смотрим в разных направлениях», «Папина нежность», «Полёт»);

2 место: Светлана Ковригина («Дедушкино счастье», «Дочь погибшего героя», «Папа рядом»).

3 место: Ирина Германкова («Папа – лучший друг»);

Диплом за участие: Тамара Агапова («Душа поёт, когда клюёт», «На реке»).

Поздравляем победителей конкурса и желаем много вдохновения!

Городской конкурс проводится совместно с фотоцентром «Юность» с 2023 года в честь памяти выдающегося абаканского фотохудожника Ларисы Исааковны Дерксен-Малыгаевой, чьё творчество вдохновляло зрителей и обладало способностью передать глубокие смыслы.

И в снимках нашего конкурса этого года – такие кадры, которые трогают до слёз, потому что в них – невысказанная нежность, когда отец на фото – и богатырь, и большой ребёнок, и молчаливый герой. Эти фотографии – мосты между поколениями: спустя годы дочь будет разглядывать, как его руки когда-то полностью обхватывали её ладошку, а сын поймёт, что сам стал таким же: чуть грубоватым, но бесконечно тёплым.

Поздравляем всех отцов с праздником! Пусть каждый папа чувствует себя героем своего дома, окружённым любовью детей и уважением близких. Желаем вам вдохновения, силы духа и новых ярких моментов вместе с семьёй!