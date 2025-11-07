Директора абаканских школ ответили на вопросы студентов университета

В новом молодёжном пространстве «Катанов» Хакасского государственного университета имени Н.Ф. Катанова открылся Межрегиональный фестиваль молодёжной науки – 2025, в рамках которого состоялся брифинг «100 вопросов...» Фестиваль ежегодно проводит Министерство образования и науки Республики Хакасия, Совет молодых учёных и специалистов Республики Хакасия, ведущие вузы региона, при поддержке Городского управления образования Администрации города Абакана, в рамках Всероссийского фестиваля «Наука 0+».

В рамках открытия участников фестиваля приветствовали начальник отдела науки и национального образования Министерства образования и науки Республики Хакасия Ольга Васильевна Доможакова, учёный секретарь Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы и истории Ирина Викторовна Чанкова.

Музыкальное поздравление подготовил дуэт Хакасской республиканской национальной детской школы искусств Виолетта Шулбаева и Асель Лодойбалова, (руководитель Ольга Астанина).

В этом году избран новый формат брифинга: главные герои встречи – выпускники ХГУ имени Н. Ф. Катанова, директора школ Абакана: Андрей Александрович Колоухов, директор 30-й школы; Олеся Николаевна Захарова, директор 29-й школы; Екатерина Алексеевна Серякова, директор 33-й школы.

Как найти свой профессиональный путь, как создавать условия для развития научно-исследовательских навыков школьников – ключевые темы брифинга. Также выпускники вуза – директора абаканских школ ответили на десятки вопросов о детстве, ярком студенчестве, судьбоносных встречах с наставниками, конкурсном профессиональном движении, о первых шагах в профессии, о мотивации, о значимости образования, его непрерывности и многом другом.

Герои брифинга с радостью пригласили студентов педагогических специальностей Института непрерывного педагогического образования, Колледжа педагогического образования, информатики и права, Института естественных наук и математики на работу в школы города Абакана.

Фестиваль проводится с 5 ноября по 1 декабря. В программе фестиваля: научный квиз, научное кафе, ТЕД-выступления школьников и другие научно-популярные форматы.

Учредителями фестиваля являются Министерство образования и науки Республики Хакасия, Хакасский госуниверситет имени Николая Фёдоровича Катанова, Хакасский технический институт – филиал Сибирского федерального университета.