Производство упаковок и коробок из гофрокартона: экология, технология и выгода для заказчика

Гофрокартон — один из самых востребованных материалов для упаковки в мире. Его используют для транспортировки и хранения товаров в логистике, ритейле, e-commerce, пищевой и промышленной сферах. Но насколько экологичным и выгодным является производство упаковки из гофрокартона? Давайте разберёмся с производителем упаковок uny-pak.ru.

Как производится гофрокартон?

Основа гофрокартона — бумага, чаще всего вторичная. Процесс начинается с изготовления гофрированного слоя: бумагу пропускают через нагретые валы, придавая ей волнообразную форму. Затем этот слой склеивается с плоскими листами крафт-бумаги, формируя многослойную структуру (двух-, трёх- или пятислойную). Благодаря такой конструкции гофрокартон сочетает лёгкость и высокую прочность.

Современные производственные линии работают с минимальным потреблением воды и энергии, а выбросы строго контролируются. Многие фабрики используют замкнутые системы водоснабжения и перерабатывают собственные отходы прямо в производственном цикле.

Экологичен ли гофрокартон?

Да — и вот почему:

Высокая доля переработки: гофрокартон — один из самых перерабатываемых материалов в мире. В Европе уровень его вторичной переработки превышает 80%. Биоразлагаемость: в естественных условиях гофрокартон разлагается за несколько месяцев, не оставляя токсичных следов. Возобновляемое сырьё: даже если используется первичная целлюлоза, она поступает из управляемых лесов с сертификатами FSC или PEFC, что гарантирует устойчивое лесопользование. Многократный цикл жизни: упаковку можно использовать повторно, а затем — сдать на переработку и превратить в новую коробку.

Гофрокартон соответствует принципам циклической экономики и является экологически ответственным выбором.

Почему это выгодно заказчику?

Низкая себестоимость: по сравнению с пластиком, пенополистиролом или деревом, гофрокартон дешевле в производстве и логистике (легкий вес = меньше транспортных расходов). Индивидуализация: легко печатается, подходит для нанесения брендинга, QR-кодов, инструкций — это маркетинговый инструмент «в одном флаконе». Защита товара: многослойная структура гасит удары, вибрации и нагрузки, минимизируя потери при перевозке. Гибкость: можно изготовить коробку любого размера, формы и прочности — от мелкой упаковки для косметики до паллетных контейнеров для техники. Имидж компании: использование экологичной упаковки повышает лояльность клиентов, особенно среди поколений, ориентированных на устойчивое потребление.

Производство упаковки из гофрокартона — это синергия экономической эффективности и экологической ответственности. Для бизнеса это не просто «коробка», а стратегическое решение, снижающее издержки, усиливающее бренд и соответствующее современным ESG-стандартам. В условиях роста осознанного потребления и ужесточения экологических норм, гофрокартон становится не просто выгодным, а необходимым выбором для любого современного производителя или продавца.