4 ноября – память 1612 года, того Смутного времени, когда сама идея России могла быть стёрта. Именно тогда верность Отечеству народного ополчения во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским соединила личные судьбы в единый национальный сплав. Прекращение распрей и междоусобиц – не просто призыв жить дружно, это – труднейший акт коллективной воли, когда мы, осознав гибельность внутренней грызни, находим в себе силы отшвырнуть её.

Казанская икона Божьей Матери, Великий день которой также отмечают 4 ноября, – не просто святыня, а некий духовный катализатор: в те смутные дни она стала не символом войны, а символом очищения. Икона стала тем зеркалом, в котором ополчение Минина и Пожарского увидело не отряды ратников, а единый народ, объединённый перед лицом испытания, пробуждение соборной совести. До сих пор вера русского народа в чистоту помыслов – не наивная надежда, а суровая внутренняя работа, требующая от каждого заглянуть в свою душу и вымести оттуда шептунов, сеющих рознь.

День народного единства – праздник того, что в нашем народном генетическом коде прописана неистребимая способность к тому самому очищению, что пришло с Казанской иконой, того, что мы сумеем отличить зов родной земли от воинственного гула глобальной суеты, что наша правда будет не крикливым лозунгом, а несгибаемым стержнем, выкованным в горниле памяти. Праздник того, что единство наше будет не парадным построением, а живым, пульсирующим ландшафтом общих судеб, где каждый, осознавая свою уникальность, чувствует и незримую, прочнейшую связь с другими. Связь с Россией, которую не разорвать.

С Днём народного единства!

Глава города Абакана Алексей Лемин

Председатель Совета депутатов города Абакана Альберт Тупикин