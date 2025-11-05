Опыт Лицея имени Николая Генриховича Булакина представлен на российском уровне

Директор Лицея имени Николая Генриховича Булакина Ирина Яковлева и педагог дополнительного образования Вячеслав Казаков приняли участие в работе Всероссийского педагогического форума, состоявшегося в Москве с 28 по 30 октября на базе Московского госуниверситета им. М.В. Ломоносова. Форум с международным участием посвящался вопросам обеспечения современных требований к созданию открытой образовательной среды естественнонаучного и инженерно-технического направлений в преемственности детский сад – школа – вуз.

Ирина Лаврентьевна выступила с докладом «Школьное естественнонаучное и инженерно-техническое образование: от идеи до воплощения», где изложила опыт работы Лицея в данных направлениях.

Участниками форума стали методисты, педагоги и руководители из разных регионов страны. Многие из них заинтересовались опытом абаканского Лицея, в частности, представители высшей школы Кузбасса, Краснодара, Барнаула.

Участники форума из Барнаула изъявили желание пройти стажировку в Лицее имени Николая Генриховича Булакина. Ирина Яковлева считает, что отзывы коллег убедили в том, что учреждение движется в правильном направлении, обеспечивая преемственность в инженерно-техническом образовании от детского сада до выпускных классов средней школы.

Всероссийский успех Лицея имени Николая Генриховича Булакина показал, что муниципальная система образования города Абакана эффективно развивает знания, навыки и компетенции обучающихся.