Абаканский учитель Татьяна Худоногова – победитель Всероссийской олимпиады

Учитель начальных классов абаканской школы № 33 Татьяна Худоногова признана победителем VIII Всероссийской олимпиады педагогов начальной школы «Мой первый учитель» в номинации «Предметная образовательная деятельность».

Олимпиада проходила с января по октябрь 2025 года и включала в себя заочный и очный туры. Заочный тур прошёл с января по март, где участники олимпиады предоставляли свои портфолио, в которых был указан уровень образования и квалификации, результаты их профессиональной деятельности и проект по выбранной номинации.

По результатам оценки заочного тура Татьяна Игоревна прошла в очный тур, который проходил в городе Калуге с 28 по 31 октября. Успешно преодолев первое из двух конкурсных испытаний в номинации «Предметная образовательная деятельность», учитель из Абакана вошла в тройку призёров и одержала окончательную победу во втором конкурсном испытании.

Поздравляем Татьяну Игоревну Худоногову, учителя начальных классов школы № 33, с заслуженной победой! Успехов Вам и дальнейших высоких достижений!