Абаканский учитель Татьяна Худоногова – победитель Всероссийской олимпиады

Юлия Чурилова Ноя 3, 2025 Общество

Учитель начальных классов абаканской школы № 33 Татьяна Худоногова признана победителем VIII Всероссийской олимпиады педагогов начальной школы «Мой первый учитель» в номинации «Предметная образовательная деятельность».

Олимпиада проходила с января по октябрь 2025 года и включала в себя заочный и очный туры. Заочный тур прошёл с января по март, где участники олимпиады предоставляли свои портфолио, в которых был указан уровень образования и квалификации, результаты их профессиональной деятельности  и проект по выбранной номинации.

По результатам оценки заочного тура Татьяна Игоревна прошла в очный тур, который проходил в городе Калуге с 28 по 31 октября. Успешно преодолев первое из двух конкурсных  испытаний в номинации «Предметная образовательная деятельность», учитель из Абакана вошла в тройку призёров и одержала окончательную победу во втором конкурсном испытании.  

Поздравляем Татьяну Игоревну Худоногову, учителя начальных классов школы № 33, с заслуженной победой!  Успехов Вам и дальнейших высоких достижений!

Источник: xn--80aaac0ct.xn--p1ai

Добавить комментарий

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности Abakan-gazeta.ru. © 2014. Новости России сегодня, последние новости России онлайн абакан Копирование новостей разрешено, только с установкой активной(без тегов noindex и nofollow) гиперссылки на сайт abakan-gazeta.ru Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
© Copyright 2025, All Rights Reserved
.