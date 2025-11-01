Детский сад «Мечта» теперь – сбывшаяся мечта для всех!

Закончился капитальный ремонт в абаканском детском саду «Мечта», и сегодня перед первыми гостями открылся по-настоящему удивительный и захватывающий детский мир, замерший в ожидании ребятишек. В этом садике капитальный ремонт проведён впервые за 43-летнюю историю учреждения, и это – первый в Абакане капитальный ремонт муниципального дошкольного образовательного учреждения по национальному проекту «Семья». Руководство города Абакана, представители Верховного Совета Республики Хакасия, Минобрнауки Республики Хакасия, педагогический коллектив, родители и дети в новом музыкальном зале принимали поздравления и пожелания.

Глава город Абакана Алексей Лемин вручил благодарственные письма и напомнил, что все национальный проекты в России нацелены прежде всего на семью:

– Сегодня – долгожданное и значимое событие: мы открываем после капитального ремонта детский садик «Мечта», и мечты, действительно, сбываются, особенно когда само название детского сада к этому располагает! Открытие ждут все: всего в восьми группах будут развиваться и готовиться к школе 230 юных абаканцев, и я уверен, что ни одного свободного места не будет. Несомненно, долгожданное событие для родителей, и, конечно, для нашего замечательного коллектива, который насчитывает 46 человек. Национальный проект «Семья» – наиболее важный и приоритетный нацпроект страны, и эти слова – не мои, эти слова – нашего президента, который неоднократно говорил, что поддержка семей, создание условий, чтобы в России рождалось как можно больше детей, – наиболее важное и, пожалуй, сквозное направление всех национальных проектов страны и приоритетных планов развития. Большая благодарность компании «Сибстрой» – это была качественная, с опережением графика серьёзно выполненная работа, очень ответственный подход у компании, приглашаем на другие городские объекты.

Теперь перед педагогическим коллективов стоят новые задачи, и я уверен, что мы об успехах детского сада «Мечта» услышим не раз, а мы будем продолжать, делать всё для того, чтобы инфраструктура детства развивалась в нашем городе. Моё наблюдение: на протяжении последних год инвестиции в Абакане, в первую очередь – федеральные и городские – направлены именно на поддержку семей, на создание условий для того, чтобы семья была важнейшим жизненным приоритетом.

Общий объём финансирования составил 64,7 млн руб., из них 63,3 – средства федерального бюджета, 640 тыс. руб. – республиканский бюджет, 647 тыс. руб. – городской бюджет. На оборудование из этой суммы было направлено 4 млн 81 тыс. руб.

Площадь земельного участка – 9 876 кв. м, площадь застройки участка – 1 624,1 кв. м, общая площадь здания – 2 025 кв. м. Подрядная организация: Общество с ограниченной ответственностью «Сибстрой», генеральный директор Виктория Валерьевна Автаева.

Заведующий детским садом Татьяна Цыдакович поделилась своими эмоциями после довольно сложных десяти месяцев интенсивной работы и долгожданного открытия:

– Были и трудности, и сложности, но цель оправдывала всё, и мы сами не ожидали, что будет такой результат. Всё, о чём мы мечтали, всё сбылось. Мы очень творчески подошли к выбору того оборудования, которое нам бы хотелось видеть в наших группа, в спортивном зале. Мы искали по всей России изюминки, и мы их нашли. У нас появился замечательный сенсорный комплекс, который предназначен для всех детей и интегрированных подходов. Оно уникально тем, что на нём могут работать как инструктор по физической культуре, так и логопед, и психолог. У нас появился мобильный интерактивный пол с большим набором программ, конструкторы, потому что для малышей это очень интересно, трансформируемый комплекс для лазания, потому что в этом возрасте детски очень любят это занятие. Появилась сенсорная комната с модулем «Тучка» для релаксации».

Каждая группа, каждая спальня, каждая санитарная комната и раздевалки – всё наполнено фантазией педагогов, их заботой, их предвкушением от восторгов воспитанников. Дети вернутся в садик «Мечта» 5 ноября, и мы уверены, что услышим ещё очень много довольных отзывов и от родителей, и от педагогического коллектива. Мечты должны сбываться!

