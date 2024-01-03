Сахар и выпечка подорожают во всем мире из-за Эль-Ниньо — аналитики

Также цены вырастут на кофе, какао и апельсиновый сок.

Сладкое подорожает в ближайшие месяцы из-за последствий глобального потепления. Речь не только о сахаре, но и апельсиновом соке, кофе, какао, а также тех продуктах, в которых они используются как компоненты.

Причина роста цен — в течении Эль-Ниньо и его влиянии на глобальный климат. Вероятный рост цен, вероятно, ударит по карманам потребителей в ближайшие месяца, пишет CNBC со ссылкой на аналитиков.

Цены на сырье уже сильно выросли. Из-за экстремальных погодных условий и проблем с поставками подскочили фьючерсы на кофе, какао, сахар и даже апельсиновый сок.

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Апельсиновый сок резко подорожал из-за нехватки мировых поставок цитрусовых и ураганов прошлой осенью, обрушившихся на Флориду. Бразилия и Мексика также снизили прогнозируемую урожайность апельсинов в этом году из-за более высоких температур, затрудняющих сбор урожая. Проблемы с урожаем есть и в Испании. С начала года фьючерсы на концентрат апельсинового сока подскочили на 80%.

По похожим причинам растут цены на кофе, какао и сахар.

Фьючерсы на какао, важного ингредиента для шоколада, с начала года выросли на 64%, достигнув 46-летнего максимума. На это повлияли проливные дожди в зоне выращивания и вызванные влажностью болезни деревьев.

Сорт кофе робуста в середине декабря достиг самого высокого уровня за 15 лет, а цены на сахар в 2023 году выросли на 13%.

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«Можно сказать, что Эль-Ниньо любит сладкое, потому что оно влияет на большую часть сахара в мире», — отметил глава отдела исследований рынка сельскохозяйственных товаров нидерландского Rabobank Карлос Мера.

По его словам, из-за скачка цен на сырье стоит ждать роста цен на продукты, которые из этого сырья сделаны — соки, шоколад и так далее. Причем, цены на шоколад ещё не так сильно выросли, как могли — вероятно, потребители ощутят заметный рост в 2024 году. Рост цен на сахар повлияет на другие товары — кондитерские изделия, шоколадные батончики и конфеты, сладкие газированные напитки, соусы и многое другое.

«Эль-Ниньо в ближайшие месяцы может негативно сказаться на ряде сельскохозяйственных культур в разных регионах, в частности на индонезийском пальмовом масле и австралийской пшенице», — говорится в прогнозе.

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Эль-Ниньо — тихоокеанское течение, оказывающее значительное влияние на климат. Это более теплое течение, сменяющее более прохладное с названием Ла-Нинья. Они сменяются с интервалом 3-8 лет, однако сила Эль-Ниньо может быть разной. Этот год, вероятнее всего, будет признан самым жарким за всю историю наблюдений, а погодных аномалий уже произошло больше, чем случалось ранее. Мир столкнулся с сильнейшей жарой, экстремальным холодом, засухами и наводнениями, а также множеством штормов.

Ранее эксперты Bloomberg предупредили, что пир может столкнуться с продовольственным кризисом. Одна из его причин — жара и изменение климата, которые могу вызвать неурожай. Под вопросом объемы урожая томатов в Южной Европе, риса в Китае, сельхозкультур в США и Европе. На юге Европы переживают за зерновые. На фоне неурожаев не исключены экспортные ограничения, которые также влияют на цены.

Так, ранее стало известно, что в РФ подорожают кофе и рис. А Минфин России дал прогноз на 2024 год — цены будут расти, но не как сейчас.