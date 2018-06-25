Мать Алены Водонаевой чуть не оказалась жертвой халатности врача



Звезда старается быть максимально откровенной со своими фанатами и часто делится с пользователями Интернета деталями личной жизни. Недавно Алена Водонаева рассказала о том, как ее мама чуть не пострадала из-за некомпетентности врачей.

Алена Водонаева тщательным образом следит за своим здоровьем и старается регулярно проходить обследования в медицинских учреждениях. А недавно телеведущая пожаловалась на то, что ее мать чуть было не стала жертвой халатности врачей некоторых клиник, которым Водонаева доверяла на протяжении длительного времени.

Алене и ее родительнице повезло с тем, что они обратились за помощью в другое медицинское учреждение. После планового осмотра мать знаменитости экстренно госпитализировали и прооперировали. Водонаева благодарит высшие силы за то, что они вовремя обратились к хорошим врачам.

«И я космос благодарю за то, что мы оказались там в этот день. Сразу оттуда маму отправили на операцию. Предотвратив серьезные неприятности. Сразу скажу, что с мамой все в порядке. Мы просто успели», - поделилась Алена в своем микроблоге.

Водонаева посетовала на врачей, у которых в свое время наблюдалась ее мама, отметив, что они некомпетентны в своей области и не умеют правильно ставить диагнозы. Также знаменитость пообещала озвучить в своем «сторис» название клиник, в которых она разочаровалась.

«Здесь у меня вопрос к другим клиникам, куда мы много лет ходили на диагностику за свои же собственные деньги. Что там за врачи такие, которые «смотрят в книгу - видят фигу». Все названия этих клиник я выложу в сторис. Куда ходить не надо», - отметила Алена.

На вопрос о том, что конкретно случилось с мамой, Алена не стала отвечать, она лишь отмечала в комментариях, что сейчас все хорошо.

Кстати, у самой Водонаевой имеются проблемы со здоровьем, а точнее, с коленями, - с ними женщина мучается на протяжении десяти лет. В данное время Алена вынуждена носить ортопедические стельки.

«Ой, у меня такая абракадабра с ними, уже больше 10 лет. Но занялась недавно. В 16 году уже на операцию отправили», - ответила Алена на вопрос одного из своих подписчиков.

А недавно выяснилось, что знаменитости не надо прибегать к оперативному вмешательству, чтобы решить давнюю проблему с коленями: в ее случае можно обойтись более щадящими методами, куда входит специальный массаж.

«И, кстати, я уже месяц в ортопедических стельках благодаря моему врачу Гетманенко Олегу Даниловичу. Занимаемся моими коленями и, как оказалось, не надо мне их оперировать, все исправим. С осени начинаю ходить туда на курс массажей к остеопату», - резюмировала Водонаева.



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