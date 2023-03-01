Центробанк может уволить до 1000 своих сотрудников

Речь идет о сокращении штата центрального аппарата ЦБ.

Центробанк РФ может в ближайшие месяцы провести серьезное сокращение персонала. Из центрального аппарата банка и региональных подразделений планируют уволить до 1000 человек. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к ЦБ.

Собеседник издания рассказал, что первая волна сокращений может пройти уже до 1 мая 2023 года, а вторая осенью. Он уверен, что такое кадровое решение было принято из-за экономии на сотрудниках ЦБ, так как ранее им отменили материальную помощь в размере двух окладов, которая выплачивалась к отпуску.

В самом регуляторе изданию сообщили, что оптимизация штата началась еще в 2015 году, когда под сокращение попало 30% сотрудников. При этом столь больших сокращений в Центробанке не было давно. Например, в 2021 году ЦБ сократил всего 300 человек, а численность персонала уменьшилась до 49 тысяч человек.

Другой источник «Ъ» предполагает, что столь масштабные сокращения связаны с поиском средств для открытия подразделений в новых регионах РФ: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

В свою очередь участники рынка полагают, что кардинальных изменений в работе Центрального банка не будет, а качество надзора не изменится. Они отмечают, что банков в последнее время становится все меньше и меньше, а оставшиеся учреждения укрупняются. В этой связи существенно сокращаются объёмы банковских операций. Кроме того, из-за западных санкций отпала необходимость контроля над валютными операциями и ценными бумагами, а также за иностранными корреспондентскими счетами.

Ранее ведущий эксперты Центробанка сообщили, что рост цен в России не так уж отличается от инфляции в других странах, сопоставимых по экономическому развитию. Однако, даже если ситуация будет ухудшаться, России необходимо грамотно продолжить структурную перестройку в экономической сфере.