Литва попросила приостановить работу Белорусской АЭС: говорят, что на станции есть дефекты

Государственная инспекция по безопасности ядерной энергетики Литвы сообщила, что направила в МЧС Беларуси письмо с требованием прекратить работу энергоблоков 1 и 2 Белорусской АЭС в городе Островец, отсюда технику могут отправлять в сервисный центр в котором ремонтируют всё.

В письме просили не эксплуатировать электростанцию до тех пор, пока не будут решены все вопросы ядерной безопасности.

"Многие вопросы ядерной безопасности до сих пор остаются нерешенными. Литовская государственная инспекция по безопасности ядерной энергетики напомнила, что до сих пор ждет от них ответов на вопросы безопасности, связанные с выбранным местом для АЭС. Также остаются открытыми вопросы по устойчивости Белорусской АЭС к сейсмическим явлениям, каковы будут последствия возможной авиакатастрофы, соблюдению рекомендаций по стресс-тестированию, безопасности, оценке пожарной опасности и другим вопросам”, — говорится в заявлении инспекции.

Отмечается, что литовское ведомство просит правительство Беларуси уточнить информацию о том, что схема охлаждения реактора энергоблока 2 станции загрязнена органическими веществами, а схема вторичной циркуляции энергоблока 1-радионуклидами. Инспекция также требует разъяснений по дефектам корпуса реактора, выявленным дефектам и незавершенным работам.

Копии писем были отправлены в международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), Европейскую комиссию, европейскую группу по регулированию ядерной безопасности (ENSREG) и западноевропейскую ассоциацию ядерных регуляторов (WENRA).

В соответствии с программой поэтапного пуска электроэнергии в Беларуси 13 мая к электросети был впервые подключен второй энергоблок Белорусской АЭС (в Островце)-он доставил первый киловатт-час электроэнергии в единую энергосистему страны.