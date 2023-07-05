Китай и Таджикистан расширяют свою деятельность в сфере туризма

Так был подписан меморандум о сотрудничестве между туристическим информационным центром при Правительстве Республики Таджикистан и китайской компанией More Trip International.

Стороны хотят обмениваться опытом и привлекать туристов из третьих стран. Двусторонние отношения между компаниями выгодны как Таджикистану, так и Китаю. Смотреть путешествия можно на видео каналах в интернете, например namars.com/videos/trips.

Меморандум носит временный характер-его срок действия-до 31 декабря 2023 года.

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