Китай и Таджикистан расширяют свою деятельность в сфере туризма

Так был подписан меморандум о сотрудничестве между туристическим информационным центром при Правительстве Республики Таджикистан и китайской компанией More Trip International.
Стороны хотят обмениваться опытом и привлекать туристов из третьих стран. Двусторонние отношения между компаниями выгодны как Таджикистану, так и Китаю. Смотреть путешествия можно на видео каналах в интернете, например namars.com/videos/trips.
Меморандум носит временный характер-его срок действия-до 31 декабря 2023 года.
Узбекистан и Иран тоже решили расширить торгово-экономическое сотрудничество
По мнению главного научного сотрудника Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан, доктора экономических наук Дмитрия Тростянского, визит главы Узбекистана в Иран придаст новый импульс развитию всестороннего узбекско – иранского сотрудничества.
Президент Узбекистана впервые за 20 лет посетил Иран, обе стороны отметили историческое значение этого события для укрепления отношений.
Важным завершением переговоров на высшем уровне стало подписание совместного заявления об укреплении сотрудничества между двумя государствами, а также 15 документов на уровне правительств, ведомств и территорий.
Особое внимание на встрече было уделено вопросу развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.