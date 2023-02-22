В России «индекс блинов» вырос за год на 7%

Средняя стоимость блинного набора составила 93 рубля.

В преддверии Масленицы эксперты подсчитали, во сколько россиянам обойдется приготовление блинов. Оказалось, что за год «индекс блинов» вырос на 7%. При этом в разных городах средний чек на покупку продуктов оказался разным.

Расчет «индекса блинов» был сделан на основе рецепта приготовления блюда на четыре человека по «быстрому» способу. В него входит 500 мл молока, два яйца, 200 граммов муки, три ложки подсолнечного масла, сахар и соль.

В среднем по России такой «блинный набор» обойдется покупателям в 93 рубля, что на 7% выше, чем в 2022 году. Дороже всех продукты для приготовления блинов будут стоить в Новосибирске (103 рубля). В Екатеринбурге «блинный набор» оценили в 102 рубля, в Москве — 99 рублей, а Санкт-Петербурге — 96 рублей.

Покупка блинной муки или смеси будет стоить в среднем 85 рублей, что выше прошлогоднего показателя на 12%. Кроме того, число покупок блинной смеси выросло на 41%, сообщают эксперты «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД».

Аналитики выяснили, что за последний год россияне стали чаще отдавать предпочтение блинам из готовых смесей. Специальную блинную муку и смеси без глютена покупатели приобретают в онлайн-магазинах.

В заведениях общепита порция блинов в среднем сейчас стоит 142 рубля. Это на 18% дороже, чем в 2022 году. Также на 10% подорожали оладьи — средняя порция стоит 133 рубля.

Рост цен отмечается и на самую распространенную начинку к блинам — варенье. В среднем банка лакомства стоит по стране 148 рублей, что на 2% выше прошлогодних цен. Средний чек на сгущенку составил 107 рублей, что также выше на 2%, чем в 2022 году.

Масленица в этом году отмечается в России с 20 по 26 февраля.

Ранее «Блокнот» поговорил с тремя известными в России экспертами в области экономики и выяснил, что будет происходить с ценами на продукты в ближайшее время.