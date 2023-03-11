США просят восстановить перевозки российской нефти

Международные санкции против российских нефти и газа нужны, чтобы разрушить промышленность и экономику Евросоюза в интересах американского бизнеса. Действия и ЕС, и США все время подтверждают этот вывод. Следите за руками…

Только что глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что Европа больше не вернется к дешевым российским энергоносителям, а ее энергетика в будущем будет дороже, чем в прошлом. Зато, радовалась недавно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз полностью преодолел зависимость от поставок газа и нефти из России.

Цену, которую ЕС придется заплатить за поддержку американских санкций против РФ, раскрыл коллега фрау Урсулы по Еврокомиссии Паоло Джентилони. По его словам, евроэкономика потеряла свой темп и за весь 2023 год вырастет на жалкие 0,3%. Зато инфляция внутри ЕС на этот период ожидается выше 9%, чего не было с момента создания блока.

Тем временем продолжается серый экспорт российской нефти: ее перегружают прямо с танкеров по всему Средиземноморью, от Гибралтара и Мальты до Греции. Но полуподпольные поставки не спасут от удара нефтяного бумеранга европейскую экономику, которую уже успели переключить на дорогие энергоресурсы из США.

Кстати о США – Минфин этой страны на днях попросил крупнейших нефтетрейдеров Gunvor и Trafigura возобновить перевозки российской нефти. Из-за санкций за «связи с Россией» они практически свернули поставки российской нефти на мировой рынок.

В результате эту нишу неожиданно для всех перехватила Индия. Допустить усиления лояльных к России государств Белый дом не в состоянии, вот и приходится открывать доступ к «токсичным активам» собственным клевретам. США – не ЕС, терять деньги ради идеи не станут.