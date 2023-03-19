Новый энергетический порядок: как Европа пережила зиму без российского газа

Что стало с европейской экономикой после отказа от газа из РФ.

В Европе закончилась первая зима без российского газа. Спрос на «голубое топливо» в ЕС упал на 13% или 55 млрд кубометров. Такими объемом можно было отапливать примерно 40 млн домов. Больше всего спрос упал в странах Северной и Северо-Западной Европы. Эксперты Международного энергетического агентства (МЭА) выяснили, как европейцы перезимовали без газа из РФ.

Аналитики отмечают, что даже при рекордном падении спроса траты Евросоюза на импорт этого вида топлива остаются рекордными. Всего ЕС потратил на эти цели примерно $400 млрд, 24% которых получила Россия. Сильнее всех спрос на природный газ сократила Финляндия (-47%), Нидерланды уменьшили спрос на 22%, Германия — на 15%, Италия и Франция — по 10%, Испания — на 4%, сообщает RTVI со ссылкой на доклад МЭА.

По словам исполнительного директора МЭА Фатиха Бироля, власти европейских стран тратили деньги в возобновляемые источники энергии, раздавали гранты и льготные кредиты на повышение энергоэффективности жилья и установку тепловых насосов. Помогла Европе и довольно теплая погода прошедшей зимой, но эксперты МЭА предупреждают, что уповать на этот фактор в будущем не стоит.

По итогам зимы на 25% предприятиях ЕС снизили потребление природного газа. Европейская промышленность смогла сэкономить 25 млрд кубометров. Однако из-за нехватки газа упало производство удобрений, стали и алюминия. Их выпуск сократился в среднем на 8%.

Минувшей зимой на 20% меньше газа стали потреблять домохозяйства, бизнес и чиновники. Кроме того, ЕС ввел рекордный объем ветровой и солнечной генерации. Возобновляемые источники энергии позволили сэкономить 11 млрд кубометров газа. При этом выработка ядерной и гидроэлектроэнергии снизилась.

Вместе с тем в странах ЕС обострилась проблема энергетической бедности. Многие европейцы оказались неспособны оплачивать счета за отопление и свет. Для обогрева жилья им пришлось перейти на загрязняющие виды топлива: древесные гранулы, уголь, отходы, мазут.

Эксперты отмечают, что первый год Европа еще смогла продержаться без российского газа за счет заполнения газохранилищ в 2022 году. МЭА допускает полное прекращение поставок «Газпрома» в ЕС.

«Тогда Москва потеряет своих последних оставшихся союзников, таких как Сербия и Венгрия, а также важный торговый канал через Турцию», — предупреждает экс-руководитель департамента стратегии и инноваций «Газпром нефти» Сергей Вакуленко.

Другой угрозой для ЕС станет риск снижения поставок сжиженного природного газа (СПГ). По мере восстановление роста экономики Китая, он будет потреблять больше этого топлива. Европа продолжит наращивать поставки СПГ из других стран, однако в мире не так-то много свободного сжиженного газа. Новые объемы производства СПГ начнут запускаться в основном только в конце 2024 года.

«Это новый конфликт невиданных ранее масштабов. И так же, как Первая мировая война, он может означать новую эру — с новыми стратегиями, новыми разрушительными эффектами и, в конце концов, с новым мировым энергетическим порядком», — отмечает Сергей Вакуленко.