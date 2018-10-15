Супруг Екатерины Климовой прокомментировал новость о расставании



Накануне муж Екатерины Климовой опубликовал неоднозначный пост, который был расценен фанатами, как намек на расставание с актрисой. Сегодня актер впервые высказался на громкую тему.

Екатерина Климова и 32-летний Гела Месхи поженились три года назад, и с тех пор в семье 40-летней кинозвезды, кажется, царит мир. Правда, актриса редко делится с поклонниками подробностями личной жизни, и той же позиции придерживается ее муж. Однако недавно Гела Месхи разместил в своем микроблоге противоречивую публикацию. «Свобода и только вперед», — написал Гела.

Подписчики решили, что таким образом артист сообщил о разрыве с женой. Кроме того, Гела и Екатерина отписались друг от друга в Инстаграме, что стало еще одним подтверждением для подписчиков.

Сегодня мужчина впервые решил высказаться о расставании с Климовой. Впрочем, несмотря на странные поступки Гела опроверг информацию о разводе. «Мы не разводимся», — прокомментировал Месхи.

Примечательно, что сегодня актер удалил все публикации из своего микроблога. Возможно, это связано с тем, что таким образом актер решил избавить себя от ненужных сплетен и обсуждений.

Напомним, Климова познакомилась со своим мужем на съемочной площадке. Гела Месхи почти с первого взгляда влюбился в Екатерину. По его словам, он был очарован ее красотой, и очень долго добивался расположения актрисы. «Мы поехали в Нью-Йорк, я хотел поразить Катю. Наши чемоданы где-то потерялись, мы были маленькими «бомжариками». Мы жили рядом с музеем Гуггенхайма , там был Центральный парк, по которому мы гуляли. Нам рассказали о мостике, где все делают предложения. Недолго думая, я встал перед Катей на колени. Второй раз я сделал предложение уже во Франции, в Париже, на Эйфелевой башне, — рассказывал Гела.



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