Дания заблокирует танкеры с российской нефтью

Нефтеналивные суда, которые проходят транзитом через датские проливы без западной страховки, стали предметом интереса.

По данным газеты Financial Times, власти Дании могут ввести ограничения на проезд танкеров с российской нефтью через свои воды.

Согласно сообщению источника, Дания планирует блокировать самоходные суда в связи с новыми планами Евросоюза. Эти действия будут проводиться в соответствии с законодательством, которое предусматривает возможность проверки судна любым государством в случае угрозы окружающей среде.

По информации источника, 60% российской нефти, предназначенной для экспорта на международные рынки через Балтийское море, проходит через проливы Дании. Как заявил представитель датского оборонного командования, только суда, которые могут представлять угрозу безопасности на море, будут подвергаться проверке. Сами власти Дании отказались давать комментарии по этому вопросу.

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