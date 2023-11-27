Половина российских компаний решила повысить зарплаты сотрудникам

Индексация ожидается в 2024 году.

Почти половина сотрудников российских компаний ожидают повышение зарплаты в 2024 году, что является самым высоким показателем за последние три года, следует из результатов проведенного опроса.

В течение 2023 года большинство российских компаний повышали уровень заработной платы своих сотрудников. Каждая вторая компания планирует это сделать в ближайшем будущем, свидетельствуют данные исследования, предоставленные сервисом Superjob.

Согласно опросу, 47% компаний повышали или индексировали заработную плату менее полугода назад, 32% — полгода-год назад, а еще 10% сделали это один-два года назад.

По результатам опроса, 50% предприятий планируют провести повышение или индексацию зарплат в ближайшем будущем. В предыдущие годы такие планы имели гораздо меньшее количество компаний, поскольку в период с 2020 по 2022 год соответствующий показатель не превышал 30%. Согласно опросу, 28% компаний не собираются в ближайшем будущем повышать уровень заработной платы своим сотрудникам.

Что касается ожиданий сотрудников, то 49% из них рассчитывают на повышение или индексацию в 2024 году. 5% не ожидают повышения, поскольку недавно уже получили прибавку, а 3% потому, что недавно устроились. По другим причинам повышения заработной платы не ожидают 24% сотрудников.

За последние годы доля тех, кто ожидает увеличения заработной платы в ближайшем будущем, постоянно увеличивается: в 2020 году таких было 36%, в 2021 году — 42%, в 2022 году — 46%.

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