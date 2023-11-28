Резкий рост цен: акцизы на вино и шампанское в России повышают втрое

Россиян в 2024 году ждет очередное подорожание алкоголя и табака.

Россиян в 2024 году ждет очередное подорожание алкоголя и табака — президент подписал закон об индексации акцизов на сигареты и алкоголь. Закон определяет повышение ставок акцизов на табак с 1 января 2024 года, а также на вина и шампанское — с мая 2024 года. Кроме того, прописан и дальнейший рост.

Очевидно, что повышение акцизов (косвенный федеральный налог на товары массового потребления, который включают в стоимость товаров) напрямую повлияет на цены, а алкоголь и табак снова подорожают.

Акциз на табак с января увеличивают на 3%. За тысячу штук сигарет и папирос акциз составит 2813 рублей плюс 16% расчетной стоимости, в 2015 году цифру повысят да 2926 рублей, а в 2026 году — до 3043 рублей. Акциз на сигары вырастет до 301 рубля за штуку, а к 2026 году — до 326 рублей. Также повышены акцизы для сигарилл, курительного, жевательного и нюхательного табака, а также для табака для кальяна. Ставка на жидкости для вейпов вырастет до 42 рублей за 1 мл (сейчас ставка составляет 20 рублей).

Фото: pixabay.com

Ставки акцизов на отдельные виды алкоголя вырастут в три раза с 1 мая 2024 года. Для вин — до 108 рублей за литр, для шампанского — до 141 рубля за литр. К 2026 году значения вырастут до 116 и 153 рублей соответственно. Акцизы на ликеры и крепленое вино свыше 18% поднимут до 643 рублей за литр безводного спирта, для менее крепких — до 141 рубля.

В общем, в следующем году любителям покурить и выпить придется значительно пересчитывать бюджеты, а кто-то может и вовсе отказаться от пагубных привычек или сильно сократить потребление алкоголя и табака.

Впрочем, цена формируется не только с учетом акцизов и налога на добавленную стоимость (НДС). Минимальные розничные цены на алкоголь тоже растут чуть ли не каждый год.

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Так, ранее сообщалось, что минимальную розничную цену (МРЦ) на водку могут поднять ещё на 7,5%.

Сейчас минимальная розничная цена на алкогольную продукцию крепче 28 градусов составляет 281 рубль за 0,5 водки. Эти же цены действуют и для прочей продукции крепче 28 градусов из винного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов, за исключением коньяка и бренди. На коньяк минимальная розничная цена — 517 рублей за 0,5 литра, на бренди — 375 рублей за 0,5 литра. МРЦ для шампанского составляет 239 рублей за 0,75 литра, для вин — 169 рублей.

Прибавьте к этому затраты на логистику и процент сетей — вот и получится, что алкоголь подорожает очень заметно. И это при том, что потребление алкоголя в России растет, особенно крепкого. Было подсчитано, что в 2022 году на каждого жителя страны пришлось до 6,8 литра крепкого. Пиво и пивные напитки пили на и раньше — примерно на 52,2 литра на человека в год. Потребление же вина в 2022 году сократилось на 5,5%, достигнув отметки в 6,2 литра на человека.

Фото: pixabay.com

Опросы показывают, что 69% россиян время от времени употребляют алкоголь. Это достаточно большое число, но уже в следующем году не все смогут позволить себе выпить и вынуждены будут искать более дешевые альтернативы. Это может привести как к росту подпольного рынка спиртного, так и к эффекту «сухого закона». В СССР было несколько антиалкогольных кампаний — как с тотальным запретом спиртного, так и нет.

Пивные лавки, рюмочные и пивоваренные заводы активно закрывались во время кампании 1929 года. В 1958 году выпить крепкий алкоголь можно было только в ресторане, алкоголь продавался только в определенных местах, а самогоноварение было под запретом.

В 1972 году купить спиртное крепче 30 градусов можно было лишь с 11 до 19 часов, а водку более 50 градусов и вовсе перестали производить. Фильмы тщательно подвергались цензуре — сцены с алкоголем из них вырезали.

Иллюстрация: аукционный дом «Литфонд», общественное достояние, wikimedia.org

При Горбачеве (его кампания началась в в 1985 году) интенсивно пропагандировалась трезвость, а цены на алкогольные напитки выросли на 45%. Из-за ограничений и недоступности спиртного активно развивалось самогоноварение, а многие тогда перешли на спирт и суррогаты, в том числе пили и одеколон.

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