Биткойну предсказали рост до 524 тысяч долларов

Лана Ноя 30, 2023 Экономика

Биткойну предсказали рост до 524 тысяч долларов

Аналитики считают, что криптовалюта может рекордно подорожать.

Известный криптоаналитик по имени PlanB предсказывает, что курс биткоина вскоре достигнет отметки в $524 тысячи.

Свои прогнозы он основывает на графике, который отражает рост биткоина и изменение цен актива в периоды халвинга (плановое сокращение количества вновь выпускаемых биткоинов (BTC) – Прим.ред.). Следующий халвинг биткоина ожидается в апреле 2024 года. Однако точную дату предсказать сложно, так как она зависит от разных факторов.

По мнению аналитика, к моменту нового халвинга — то есть примерно к весне 2024 года — цена биткоина может колебаться от $16 тысяч до 65 тысяч. Вершина этого цикла, по его мнению, может достигнуть отметки от $65 тысяч до $524 тысяч, пишет Ferra.ru.

Также PlanB предвидит кратковременное падение цены биткоина ниже $40 тысяч. При этом он советует держателям активов наслаждаться этим временем, пока стоимость биткоина остается ниже данной отметки.

Кроме того, PlanB сравнивает предыдущие халвинги. Он напоминает, что в 2012 году большинство биткоинов стоили менее $16, в 2016 году их цена варьировалась от $256 до $1024, а в 2020 году от $4 000 до $16 000.

Эксперт предполагает, что к халвингу 2024 года большая часть BTC будет торговаться в пределах от $16 000 до $ 65 000, с возможным значительным ростом до $524 000 за следующие четыре года.

Отметим, что другие криптоэксперты не столь оптимистичны в отношении курса биткоина. Они указывают, что крах крупнейшей биржи Binance может стать гибелью для биткоина — курс BTC может упасть ниже 5000 долларов. Сейчас биткоин торгуется на уровне 38 тысяч долларов.

В прошлом году эксперты нашли способ взломать биткойн.

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