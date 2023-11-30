Биткойну предсказали рост до 524 тысяч долларов

Аналитики считают, что криптовалюта может рекордно подорожать.

Известный криптоаналитик по имени PlanB предсказывает, что курс биткоина вскоре достигнет отметки в $524 тысячи.

Свои прогнозы он основывает на графике, который отражает рост биткоина и изменение цен актива в периоды халвинга (плановое сокращение количества вновь выпускаемых биткоинов (BTC) – Прим.ред.). Следующий халвинг биткоина ожидается в апреле 2024 года. Однако точную дату предсказать сложно, так как она зависит от разных факторов.

По мнению аналитика, к моменту нового халвинга — то есть примерно к весне 2024 года — цена биткоина может колебаться от $16 тысяч до 65 тысяч. Вершина этого цикла, по его мнению, может достигнуть отметки от $65 тысяч до $524 тысяч, пишет Ferra.ru.

Также PlanB предвидит кратковременное падение цены биткоина ниже $40 тысяч. При этом он советует держателям активов наслаждаться этим временем, пока стоимость биткоина остается ниже данной отметки.

Кроме того, PlanB сравнивает предыдущие халвинги. Он напоминает, что в 2012 году большинство биткоинов стоили менее $16, в 2016 году их цена варьировалась от $256 до $1024, а в 2020 году от $4 000 до $16 000.

Эксперт предполагает, что к халвингу 2024 года большая часть BTC будет торговаться в пределах от $16 000 до $ 65 000, с возможным значительным ростом до $524 000 за следующие четыре года.

Отметим, что другие криптоэксперты не столь оптимистичны в отношении курса биткоина. Они указывают, что крах крупнейшей биржи Binance может стать гибелью для биткоина — курс BTC может упасть ниже 5000 долларов. Сейчас биткоин торгуется на уровне 38 тысяч долларов.

В прошлом году эксперты нашли способ взломать биткойн.