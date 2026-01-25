Гидрологическая обстановка на Енсее: предупреждение о повышении уровня воды

26-27 января в связи с продвижением кромки льда вверх по течению р. Енисей продолжится рост уровня воды. Возможно достижение и превышение опасной отметки 360 см у села Подсинее. В зону затопления попадают пониженные участки местности, расположенные по берегу р. Енисей в нижнем бьефе Майнской ГЭС. Предупреждение получено от Хакасского ЦГМС – филиала ФГБУ «Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В Абакане прохождение кромки ледостава каждую зиму на особом контроле, за продвижением следят, в том числе, специалисты Управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Администрации города Абакана.

Напомним важные правила безопасности: не стоит выходить на берег реки, выезжать на берега водоёмов на автомобилях. С участков, которые попадают в предполагаемую зону подтопления, необходимо убрать ценные предметы, технику и всё, что может пострадать от воды. Владельцам домов следует обратить внимание на состояние электропроводки, принять меры по сохранности имущества, которое находится в подвалах и на первых этажах домов, по возможности, поднять выше.

