Уважаемые студенты, аспиранты, преподаватели! Поздравляем с Днём российского студенчества! Абакан по праву гордится своим студенческим характером: характером искателей, созидателей, тех, кто не боится мыслить смело и менять реальность.

Ваши знания – ценный капитал нашего города, который ложится не только в основу вашей карьеры, но и создаёт те живые идеи, которые завтра преобразуют экономику, социальную сферу, всю жизнь Абакана. Мы ценим ваши таланты и инициативы и готовы быть вашими партнёрами в реализации серьёзных, инновационных, уникальных проектов.

Студентам и аспирантам желаем неугасающего любопытства, крепких нервов, вдохновляющего наставника и той самой удачи, которая превращает «неожиданный результат» в «прорывное открытие». Будьте жадными до знаний, настойчивыми в исследованиях и щедрыми в применении своего интеллекта, верьте в свой город, как он верит в вас. Творите, дерзайте, стройте: ваш профессиональный успех станет самым весомым вкладом в успех нашего общего дома.

Уважаемые преподаватели! Желаем вам, чтобы ваша вера в науку и в студентов возвращалась к вам сторицей в виде благодарных взглядов, громких побед ваших учеников и того удовлетворения, когда ваше «сложное» наконец становится понятным молодым умам.

С Днём российского студенчества! Пусть ваша энергия и пытливость всегда находят воплощение в самых ярких и нужных делах!

Глава города Абакана Алексей Лемин

Председатель Совета депутатов города Абакана Альберт Тупикин

Изображение: ИИ