Готовимся ко Дню Победы: определены пешеходные зоны и зоны запрета парковки

Для проведения репетиций и торжественных мероприятий, посвящённых празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. определены даты и время действия пешеходных зон. Приносим извинения за доставляемые неудобства и просим принять во внимание расписание. Первое ограничение движения транспорта – 2 апреля с 07:00 до 13:30 (кроме городского общественного транспорта с ограничением движения на период прохождения колонны участников торжественного марша):

– по улице Советская в границах улиц Карла Маркса и Ивана Ярыгина;

– по улице К. Маркса в границах улицы Хакасская и проспекта Ленина;

– по улице Щетинкина в границах улицы Пушкина и проспекта Ленина.

То же время и те же ограничения будут действовать 9, 16 и 23 апреля.

25 апреля пешеходные зоны устанавливаются с 07:00 до 12:30:

– по улице Пушкина в границах улиц Щетинкина и Карла Маркса (на период прохождения техники);

– по улице Карла Маркса в границах улицы Пушкина и проспекта Ленина;

– по улице Щетинкина в границах улицы Пушкина и проспекта Ленина (с ограничением движения городского общественного транспорта с 09:00 до 12:30).

Обратите внимание: парковка будет запрещена с 20:00 24 апреля до 12:30 25 апреля по улице Карла Маркса в границах улицы Пушкина и проспекта Ленина и по улице Щетинкина в границах улицы Пушкина и проспекта Ленина.

5 мая пешеходные зоны действуют с 10:00 до 16:30:

– по улице Ивана Ярыгина в границах улиц Советская и Чертыгашева;

– по проспекту Ленина в границах улиц Ивана Ярыгина и Карла Маркса.

6 мая с 07:00 до 12:30:

– по улице Пушкина в границах улиц Щетинкина и Карла Маркса (на период прохождения военной техники);

– по улице Советская в границах улиц Карла Маркса и Ивана Ярыгина;

– по улице Карла Маркса в границах Пушкина и проспекта Ленина;

– по улице Щетинкина в границах улицы Пушкина и проспекта Ленина (с ограничением движения общественного транспорта с 09:00 до 12:30),

– по улице Ивана Ярыгина в границах улиц Советская и Чертыгашева, проспект Ленина в границах улиц Карла Маркса и Ярыгина с 08:00 до 12:30.

Будет запрещена парковка автотранспорта с 20:00 5 мая до 12:30 6 мая по улице Карла Маркса в границах улицы Советская и проспекта Ленина; по улице Щетинкина в границах улицы Пушкина и проспекта Ленина.

Пешеходные зоны 8 мая с 06:00 до 16:00:

– по улице Ивана Ярыгина в границах улиц Чертыгашева и Советская;

– по проспекту Ленина в границах улиц Щетинкина и Ивана Ярыгина;

8 мая с 23:00 до 24:00:

– по улице Карла Маркса в границах улицы Пушкина и Советская;

– по улице Щетинкина в границах улицы Пушкина и проспекта Ленина.

Парковка автотранспорта будет запрещена:

– по улице Карла Маркса в границах улицы Советская и проспекта Ленина с 20:00 8 мая до 24:00 9 мая;

– по улице Щетинкина в границах улицы Пушкина и проспекта Ленина с 20:00 8 мая до 13:00 9 мая.

Пешеходные зоны в День Победы, 9 мая:

– по улице Карла Маркса в границах улиц Пушкина и Советская с 00:00 до 11:30;

– по улице Карла Маркса в границах улицы Советская и проспекта Ленина с 00:00 до 24:00;

– по улице Советская в границах улиц Карла Маркса и Ленинского Комсомола с 00:00 до 15:00;

– по улице Щетинкина в границах улицы Пушкина и проспекта Ленина с 00:00 до 12:00;

– по проспекту Ленина в границах улиц Ивана Ярыгина и Щетинкина с 00:00 до 24:00;

– по улице Ивана Ярыгина в границах улиц Советская и Чертыгашева с 00:00 до 24:00;

– по улице Ивана Ярыгина в границах улиц Советская и Пушкина с 00:00 до 15:00.

Во время действия запрета на парковку будет работать эвакуатор.