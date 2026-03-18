Демонтажные работы в детском саду «Василёк» продолжаются

Сегодня на очередном штабе в детском саду «Василёк» Глава города Абакана Алексей Лемин вместе с заказчиком, представителями Прокуратуры города Абакана, строительного контроля и подрядной организации обсудили ход капитального ремонта. Сейчас на объекте задействована бригада из 14 человек. На эту и следующую недели запланировано завершение демонтажных работ на втором этаже, после чего начнётся оштукатуривание стен. Параллельно рабочие вскрывают полы, чтобы оценить их общее состояние. В ясельной группе заканчиваются демонтажные работы, и вскоре строители приступят к заливке полов с системой «тёплый пол». Как только позволят погодные условия, дополнительная бригада приступит к кровельным работам, а после окончания отопительного периода начнётся плановая замена системы отопления.

Представители подрядчика и заказчик уже активно обсуждают вопросы выбора материалов: определяются производитель, модель, фактура и цветовая гамма. Важно, чтобы будущий интерьер был не только эстетичным, но и безопасным для детей.

Алексей Лемин по итогам штаба и осмотра помещений отметил:

– По национальному проекту «Семья» мы ремонтируем образовательные учреждения в городе Абакане. В прошлом году капитальный ремонт выполняли в одном детском саду и в трёх школах. В этом году мы планируем завершить капитальный ремонт школы № 1, а также полностью обновить детский сад «Василёк». Как и на любом масштабном строительном объекте, возникают определённые сложности. Одна из главных проблем – недостаточность финансирования. Но благодаря значительной скидке, полученной по результатам торгов, у нас появилась реальная надежда на возможность проведения дополнительных электротехнических и фасадных работ. Сейчас подрядчик занимается демонтажными работами. У нас есть с чем сравнить, потому что детский сад «Мечта» выполнен по такому же проекту, но «Василёк» построен раньше, и его состояние несколько хуже. Нам потребуются дополнительные работы, связанные с перегородками в здании, поскольку его износ оказался несколько выше, чем мы ожидали. Скидка по результатам торгов «Василька» – 19%, это 11,5 миллиона рублей. Работы необходимо выполнить до конца 2026 года.

Подрядчиком по итогам аукциона определена Алена Викторовна Соловьева, сумма контракта составляет 48,6 млн рублей, основная часть которых – средства федерального бюджета. Срок исполнения контракта – 17 ноября 2026 года.