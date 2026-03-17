Ученики школы № 29 стали кадетами Росгвардии

27 марта страна будет отмечать День образования войск национальной гвардии Российской Федерации. Но праздник в Абакане начался раньше – с особенного, пронизанного духом истории события. В Зале боевой славы Хакасского национального краеведческого музея им. Л.Р. Кызласова, где оживают страницы ратных подвигов, соединились прошлое, настоящее и будущее защитников Родины.

Здесь прошёл ритуал приведения к присяге сотрудников вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Республике Хакасия. Вместе с ними, в один строй с действующими бойцами, встали самые юные патриоты – пятиклассники школы № 29. В этот момент они перестали быть просто школьниками, став кадетами Росгвардии.

Слова клятвы, произнесённые детскими, но уже твёрдыми голосами, звучали как эстафета поколений. Это была не просто церемония, а посвящение в мир высоких идеалов: чести, мужества и любви к Родине. За этим торжеством с волнением наблюдали самые близкие – родители и педагоги, а также офицеры Управления, готовые передать свой опыт и знания новому пополнению.