По Хакасии на 15 марта прогнозируют сильный ветер

По Республике Хакасия 15 марта ожидается сильный и очень сильный западный ветер, порывы 15-20 м/с, местами 25 м/с и более, в горах Орджоникидзевского района 30 м/с и более, метель, в горах местами сильный и очень сильный снег. Штормовое предупреждение получено от Хакасского ЦГМС – филиала ФГБУ «Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, обрывом линий электропередач и линий связи, нарушением работы объектов энергетики, падением слабо закрепленных конструкций, деревьев, повреждением крыш, автомобильного транспорта, увеличением травматизма среди населения, нарушением транспортного сообщения, работы дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП, возникновением природных пожаров на больших площадях с угрозой перехода на населенные пункты, объекты КФХ и иные объекты инфраструктуры, задымлением автодорог федерального и местного значения, отрывом прибрежных льдин с рыбаками, сходом снежных масс (источник ЧС – очень сильный ветер, очень сильный снег).