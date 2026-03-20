«Чыл Пазы» и эко-туризм в детском саду «Умка»

В детском саду «Умка» праздник «Чыл Пазы», посвящённый встрече хакасского Нового года связали с реализацией инновационной площадки экологического проекта «Мир природы». Отмечаемый традиционно 22 марта, Чыл Пазы символизирует обновление природы, благодарность земле и наступление новых возможностей. Праздник стал не только увлекательным развлечением, но и важным шагом в приобщении детей к культурному наследию народов России.

Он помог им расширить кругозор, развить творческие способности и, самое главное, почувствовать себя частью большой и многонациональной страны, где каждая культура уникальна и ценна. Улыбки на лицах детей и их восторженные возгласы свидетельствовали о том, что праздник удался на славу и оставил в их сердцах яркие и незабываемые впечатления.

«Чыл Пазы» – это праздник благодарности, гостеприимства, очищения и благословения, праздник Солнца, Неба, Огня и Берёзы. С древних времен берёза считалась священным деревом. Ей поклонялись и просили у неё исполнения желаний, и в знак благодарности народ привязывал к её ветвям лёгкие и красочные ленточки – чалама. Цвет чалама имеет особое значение: красная ленточка – символ солнца, синяя – чистое небо, белая – чистота дел и помыслов, зеленая – природа.

В «Умке» праздник «Чыл Пазы» проводится ежегодно как мероприятие по приобщению детей к культуре малой родины. Малыши с удовольствием участвуют в «скачках» на импровизированных лошадках, соревнуются в перетягивании каната, знакомятся с традициями празднования Нового года по хакасским обычаям. Например, как хакасский народ благодарит и «кормит» огонь, который бережёт людей всю зиму, согревает и охраняет от стужи и морозов.

Чем больше ребёнок узнаёт о традиционной культуре своего края, тем сильнее становится чувство гордости за малую родину и стремление сохранить её наследие. Кроме того, подобные мероприятия способствуют укреплению дружбы и взаимопониманию среди разных этносов, живущих рядом друг с другом. Это помогает ребёнку чувствовать себя частью большого многонационального государства, где любая культура достойна восхищения и уважения.

Одновременно с проведением «Чыл Пазы» в дошкольном учреждении стартовал инновационный проект экологической направленности – эколого-туристический проект «Мир природы». Он направлен на воспитание осознанного отношения к окружающей среде, привитие навыков экологически правильного поведения и формирование ответственности за природу родного края.

Особенностью проекта стала интеграция туристической активности: посещение природоохранных зон, изучение местной флоры и фауны, знакомство с историческими достопримечательностями. Участники проекта уже совершили виртуальную экскурсию в заповедники Хакасии, изучили особенности местного ландшафта и посетили стоянку древнего племени утки Руси.

Посещение места археологических раскопок позволило узнать больше о традициях и быте древних жителей региона, обогатило их представление о своём регионе и сформировало эмоциональную связь с природой.

Проведённые мероприятия останутся не только ярким воспоминанием детства, но и станут серьёзным вкладом в развитие интеллектуального потенциала и духовного богатства воспитанников, готовых нести ответственность за будущее своей республики.