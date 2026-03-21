Лучшие педагоги хакасского языка и хакасской литературы города Абакана определены

Юлия Чурилова Мар 21, 2026 Общество

Заключительный тур муниципального этапа республиканского профессионального  конкурса «Лучший учитель хакасского языка и хакасской литературы» в 2026 году прошёл 19 марта на базе школы № 24. Он включал в себя конкурсные испытания «Мастер-класс» и «Вектор развития», и завершился церемонией награждения победителей и призёров. 

Муниципальный этап республиканского конкурса «Лучший учитель хакасского языка и хакасской литературы» проводится ежегодно с целью выявления и распространения  инновационного  педагогического опыта лучших педагогических работников, реализующих образовательные программы по хакасскому языку в Республике Хакасия. На конкурсных испытаниях «Классный час» – среди учителей и «Просветительское мероприятие» – среди воспитателей конкурсанты представляли видеозаписи данных заданий.

На базе школы № 24 учителя провели конкурсные уроки, а в детском саду «Жаворонок» воспитатели организовали занятия с детьми. Учителя и воспитатели продемонстрировали своё профессиональное мастерство на мастер-классах и приняли участие в «Векторе развития» – профессиональной дискуссии и живом диалоге с экспертами конкурсного жюри.

Названы имена победителей и призёров.

Среди учителей:

1 место  – Виктория Викторовна  Сагатаева (школа № 32);

2 место  –  Александра Ивановна Кольчикова (школа № 33);

3 место – Виктория Васильевна Куломаева (школа № 3).

Среди воспитателей:

1 место – Сарима Романовна Асочакова  (детский сад «Дашенька»);

2 место – Вера Юрьевна Шулбаева  (Центр развития ребёнка-детский сад «Кристаллик»);

3 место – Татьяна Владимировна Апанасова  (Центр развития ребёнка – детский сад «Золушка»).

Церемонию награждения победителей и призёров провела член конкурсного жюри, победитель профессионального конкурса «Лучший учитель хакасского языка и хакасской литературы» в 2025 году, воспитатель детского сада «Золотой ключик» Тарика Альбертовна Албычакова.

Источник: xn--80aaac0ct.xn--p1ai

