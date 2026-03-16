Краевые старты в Ачинске по лёгкой атлетике

С 13 по 15 марта 2026 года в городе Ачинске завершились Краевые соревнования по лёгкой атлетике, посвящённые памяти выдающегося тренера В.А. Дорохова. Эти старты собрали сильнейших юных атлетов, и «Спортивная школа олимпийского резерва» города Абакана представила на них мощную команду, состоящую из 34 талантливых спортсменов 2011–2014 годов рождения.

Два дня напряжённой борьбы на беговых дорожках и в секторах для прыжков и метаний принесли воспитанникам заслуженные награды и продемонстрировали высокий уровень подготовки абаканской школы лёгкой атлетики. С гордостью подводим итоги этого успешного выступления:

Вероника Жигалова проявила себя в толкании ядра! С результатом 10,19 метра Вероника завоевала золотую медаль.

Кирилл Семенов одержал победу на дистанции 1000 метров, показав время 3.14,8, что принесло ему золото. А также дополнил свою коллекцию серебряной медалью на дистанции 600 метров с результатом – 1.45,1.

Валерия Кравченко продемонстрировала невероятную скорость, заняв второе место на дистанции 60 метров с отличным результатом – 7,8 секунды. А также завоевала серебро на дистанции 60 метров с барьерами, показав 8,9 секунды.

Ангелина Кочемаскина покорила высоту 155 см, завоевав серебряную медаль.

Максим Барбаков проявил стойкость и скорость, заняв третье место на дистанции 60 метров с результатом 8,3 секунды.

Алена Терских показала отличный результат в прыжках в высоту, преодолев планку на высоте 135 см и завоевав бронзовую медаль.

Общий результат «Спортивной школы олимпийского резерва по лёгкой атлетике» – 2 золотые медали, 4 серебряные медали и 2 бронзовые медали.

Наши спортсмены в очередной раз доказали, что абаканская школа лёгкой атлетики – это не пустые слова, а сила, воля, характер и огромный потенциал.

Огромная благодарность преданному тренерскому составу: Виктору Дельникову, Елене Пешковой, Марине Скориновой, Дмитрию Семенову, Ольге Кашкаревой, Сергею Кашкареву! Ваши профессионализм, самоотверженность и вера в каждого воспитанника – залог этих замечательных побед. И, конечно же, спасибо родителям за их неоценимую поддержку, терпение и неиссякаемую веру в своих детей!