Как оркестры из Абакана покоряли зрительские сердца?

Праздник народника! Эмоции! Традиции! Живая музыка! В прошедшую субботу в Концертном зале Детской музыкальной школы № 1 имени А.А. Кенеля случилось то, что организаторы скромно называют концертом, а очевидцы – «нашествием»! На одной сцене сошлись не просто музыканты, а настоящая армада – четыре мощнейших оркестра русских народных инструментов города Абакана – оркестр «Мосточек» ДШИ № 1, оркестр ДМШ № 1 им А.А. Кенеля, оркестр ДШИ № 2 и оркестр «Караван» Хакасского колледжа искусств.

Если вы думаете, что балалайка, домра и баян – это инструменты для тихих посиделок, вы просто не были на этом концерте! Зрители получили заряд энергии, восторга и душевности, узнали историю создания оркестров народных инструментов в России.

А вы знаете, что будет, если смешать русскую народную песню «Ехал на ярмарку ухарь купец» с голливудским размахом? Правильно – взрыв мозга! Музыканты с легкостью доказывали, что русскому народному оркестру всё подвластно.

В программе лихо соседствовали задушевные народные мотивы, бразильский танец «Самба» и «Пираты Карибского моря». Да-да, Джек Воробей под аккомпанемент баянов и домр звучал так, что захотелось срочно искать сокровища, но вместо карты – купить билет на следующий концерт.

Особую гордость вызывало то, что на сцену вышли и те, кто только начинает свой путь, и коллективы, объединившие и детей, и взрослых.

Глядя на этот симбиоз, было понятно, что традиции живы, и они передаются буквально из рук в руки. А руки эти принадлежат талантливым молодым дирижёрам, которые подготовили великолепную программу и подарили участникам и зрителям настоящее счастье. Это Мария Михайловна Талыкова – замечательная домристка, которая очень плодотворно работала с младшим оркестром ДМШ № 1 им. А.А. Кенеля, она создала и успешно развивает оркестр «Мосточек» ДШИ № 1; Елена Павловна Лушкина, которая в пока имеет небольшой дирижёрский стаж, но с вдохновением и большой ответственностью работает с оркестром ДШИ № 2; Андрей Валерьевич Любягин – в его надежных дирижёрских руках оркестр ДМШ № 1 им. А.А. Кенеля. Этот оркестр создан давно, он много лет работал по руководством Заслуженного работника культуры России и Республики Хакасия Веры Владимировны Лашкиной. Андрей Валентинович Парсаев руководит оркестром «Караван» ХКИ. У него непростая, очень ответственная и трудоёмкая работа – восстановление былой славы и традиций работы оркестров, известного по всей России Абаканского музыкального училища. Браво этим талантливым музыкантам!

Пожелаем им не растерять творческие и человеческие силы на поприще сохранения и развития русской музыкальной культуры. Говорим им большое спасибо за то, что они есть, за то, что любят своих учеников и передают им своё умение и мастерство.

Зрители выходили с концерта с горящими глазами, одержимые единственным желанием: «Хочу ещё!».

Друзья, если вы пропустили этот праздник души, не отчаивайтесь! Это не разовая акция. Ещё будут концерты! Следите за нашей афишей апреля.