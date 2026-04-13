Выплата для работающих родителей двоих и более детей станет новой мерой соцподдержки от Отделения СФР с 1 июня

Пресс-служба Отделения Социального фонда России по Республике Хакасия сообщает, что работающие родители, воспитывающие двоих и более детей, смогут вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц за предыдущий год. Региональное Отделение Соцфонда начнёт приём заявлений с 1 июня.
Право на выплату имеет каждый из работающих родителей (усыновителей, опекунов или попечителей) двоих и более несовершеннолетних детей, а также детей в возрасте до 23 лет, если они обучаются очно. Основания для получения выплаты:
- родители и дети – граждане Российской Федерации;
- доход семьи не превышает 1,5-кратный прожиточный минимум на душу населения в регионе;
- движимое и недвижимое имущество не превышает установленные нормы;
- отсутствие задолженности по алиментам;
- заявитель не лишён родительских прав;
- заявитель является плательщиком НДФЛ и уплатил налог за предыдущий год.
Размер выплаты составит разницу между расчётной суммой НДФЛ и суммой, исчисленной по ставке 6% с доходов, с которых уплачен подоходный налог за 2025 год.
Выплата будет назначаться по заявлению, которые можно будет подать в период с 1 июня до 1 октября 2026 года на портале «Госуслуги», в клиентских службах Отделения Социального фонда России по Хакасии или в МФЦ. Решение о назначении будет вынесено в течение десяти рабочих дней со дня регистрации заявления и поступления необходимых сведений.
Источник: