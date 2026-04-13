Выплата для работающих родителей двоих и более детей станет новой мерой соцподдержки от Отделения СФР с 1 июня

Юлия Чурилова Апр 13, 2026 Общество

Пресс-служба Отделения Социального фонда России по Республике Хакасия сообщает, что работающие родители, воспитывающие двоих и более детей, смогут вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц за предыдущий год. Региональное Отделение Соцфонда начнёт приём заявлений с 1 июня.

Право на выплату имеет каждый из работающих родителей (усыновителей, опекунов или попечителей) двоих и более несовершеннолетних детей, а также детей в возрасте до 23 лет, если они обучаются очно. Основания для получения выплаты:

  • родители и дети – граждане Российской Федерации;
  • доход семьи не превышает 1,5-кратный прожиточный минимум на душу населения в регионе;
  • движимое и недвижимое имущество не превышает установленные нормы;
  • отсутствие задолженности по алиментам;
  • заявитель не лишён родительских прав;
  • заявитель является плательщиком НДФЛ и уплатил налог за предыдущий год.

Размер выплаты составит разницу между расчётной суммой НДФЛ и суммой, исчисленной по ставке 6% с доходов, с которых уплачен подоходный налог за 2025 год.

Выплата будет назначаться по заявлению, которые можно будет подать в период с 1 июня до 1 октября 2026 года на портале «Госуслуги», в клиентских службах Отделения Социального фонда России по Хакасии или в МФЦ. Решение о назначении будет вынесено в течение десяти рабочих дней со дня регистрации заявления и поступления необходимых сведений.

Источник: xn--80aaac0ct.xn--p1ai

Добавить комментарий

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности Abakan-gazeta.ru. © 2014. Новости России сегодня, последние новости России онлайн абакан Копирование новостей разрешено, только с установкой активной(без тегов noindex и nofollow) гиперссылки на сайт abakan-gazeta.ru Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
© Copyright 2026, All Rights Reserved
.