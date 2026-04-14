Цветы посеяны, клумбы согласованы: Абакан готовится радовать вас буйством красок

Глава города Абакана Алексей Лемин согласовал макеты оформления клумб, которые разработали специалисты «Абаканского паркового хозяйства», а в теплицах учреждения уже прорастает будущее цветочное великолепие: как только солнце заиграло весенними лучами, сотрудники муниципального предприятия взялись за рассаду. Стеллажи в теплицах постепенно заполняются ящиками. Посев мелкосемянных культур начался ещё в начале марта и продолжается по агротехническому графику.

Пока в одних лотках семена ждут пробуждения, в других видны дружные всходы, а подросшие сальвии, агератум, целозия и бархатцы уже перебираются из тесных рядочков в просторные рассадные кассеты. Использование в выращивании рассады кассет разной ёмкости позволяет избежать многих проблем.

Ольга Кузнецова, начальник отдела озеленения «Абаканского паркового хозяйства», рассказала:

– Благодаря пересадке цветов в рассадные кассеты мы снижаем риск возможных грибковых заболеваний наших цветочных растений, предотвращаем переплетение корней и экономим грунт. У каждого растения в кассете есть своё пространство для формирования корневой системы, благодаря этому они будут более устойчивы к пересадке в клумбы.

Работа в теплицах не прекращается ни на один день. Чтобы создать красочные цветочные композиции на центральных улицах и в скверах Абакана, цветоводы ежедневно поливают, пропалывают, рыхлят и пикируют однолетники: к лету на улицах нашего города будет высажено 140 тысяч декоративных растений!

К разнообразию цветочной палитры на улицах Абакана уже давно привыкли не только горожане, но и гости республиканской столицы, отмечая яркую экосистему, созданную с любовью специалистами АПХ. Это благодаря их труду разноцветные петунии, лобулярия приморская, цинерария, декоративный табак, канна индийская станут частью городского ландшафта.

В предстоящем сезоне Абакан украсят более тридцати клумб. Ольга Кузнецова отметила, что постепенно некоторые цветочные пространства заполняются многолетними растениями. Так, к примеру, в Преображенском парке однолетки в этом году высаживаться уже не будут, их заменят цветущие газоны и зимующие травы.