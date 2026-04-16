Максим Колобов в финале республиканского конкурса «Учитель года – 2026»

Юлия Чурилова Апр 16, 2026 Общество

По итогам первого очного тура республиканского конкурса «Учитель года – 2026» учитель истории и обществознания абаканской школы № 7 Максим Колобов вошёл в пятёрку финалистов и продолжит участие в заключительном конкурсном испытании «Мастер-класс».

Конкурсный урок по теме «Единство фронта и тыла начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» педагог из Абакана провёл в 10-м классе Таштыпской общеобразовательной школы–интерната № 1.

В состав финалистов также вошли: учитель истории Юлия Бердникова (школа № 5, город Черногорск), учитель ОБЗР Андрей Потылицын (Доможаковская школа Усть-Абаканского района), учитель географии Мария Биневич (школа № 2 им. Ю.Н. Толстихиной, город Сорск) и учитель физики Владимир Веретнов (Хакасская национальная гимназия им. Н.Ф. Катанова).

Поздравляем лидеров конкурса профессионального мастерства, которые смогли продемонстрировать лучшие качества и компетенции и сделать большой шаг к вершине педагогического олимпа!

17 апреля станет известно имя победителя республиканского конкурса, того, кто представит Республику Хакасия в финале Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2026 году.

Источник: xn--80aaac0ct.xn--p1ai

