Первые в этом году ключи от квартир сиротам вручил Алексей Лемин

Собственное жильё для каждого человека – это фундаментальная потребность. Дом – это не просто крыша над головой, это место, где человек чувствует себя защищённым, где он может быть самим собой, где рождаются и живут семейные ценности. Сегодня у двух парней, в детстве потерявших семьи, – особенный день – день, когда мечта о собственном доме стала явью. Глава города Абакана Алексей Лемин передал ключи от новых квартир двум молодым героям.

Алексей Лемин обратился к новосёлам:

– Дорогие ребята, у вас сегодня – очень важный и знаменательный день! Я думаю, вы, как никто другой, понимаете, что самое важное у человека – это семья. А мечта каждой семьи – это собственное жильё. Это то место, где люди любят друг друга, где рождаются дети, там, где и вы обретёте своё счастье. И сегодня вы получаете ключи от своих квартир. Квартиры – в недавно построенном доме, в новом современном жилом районе. Это право вы заслужили, защищая нашу Родину, за что вам низкий поклон. Желаю вам, чтобы в этих квартирах было уютно и комфортно!

Одним из первых получил заветные ключи Антон Токарев. Молодой человек, отважно защищавший Родину в зоне специальной военной операции, прошёл через суровые испытания, получил ранение в октябре прошлого года. Сейчас Антон проходит реабилитацию, и для него наличие собственного, тёплого и безопасного дома, где его ждёт любящая семья – жена и маленькая дочь, – бесценно. Новая квартира станет местом, где Антон сможет восстановиться, заботиться о близких и строить планы на будущее. Антон, сжимая ключи от нового дома в руке, поделился эмоциями:

– Переехав из посёлка Шира в Абакан, я с 18 лет начал снимать квартиру. С каждым годом аренда увеличивается, и стало уже тяжеловато финансово, особенно когда у тебя есть маленький ребёнок. Конечно, я очень рад, что теперь у нас появилась собственная квартира, ещё и в таком перспективном районе!

Вторым обладателем новой квартиры стал Егор Царев. Егор с ранних лет познал горечь сиротства. Окончив техникум коммунального хозяйства и сервиса, Егор выбрал путь служения Отечеству, стал военнослужащим и воевал в специальной военной операции. Его история – это пример мужества, стойкости и преданности долгу. Для сироты, который с детства не имел надёжного тыла, собственный дом приобретает особое значение. Это – символ обретённой независимости, защищённости и возможности начать новую, самостоятельную жизнь. Егор рассказывает:

– В целом, я очень рад, что довольно быстро получил квартиру. Квартира очень понравилась: большая, просторная, светлая, уже с ремонтом, а также в развивающемся районе. Всё это время я проживал в районе «МПС» на съёмной квартире, теперь не придётся лишние деньги платить. В своём жилье всегда приятнее жить, поэтому завезу мебель и перееду уже сюда. Летом планирую поступать в Краснодар в военное училище по специальности «Защита государственной тайны».

Средства для приобретения квартир в город приходят из республиканского бюджета. Алексей Лемин уточнил, что в 2026 году на предусмотренные Абакану средства планируется приобрести 25 квартир для детей-сирот, что на две больше, чем годом ранее. Особое внимание уделяется тем, кто участвовал в специальной военной операции, – им квартиры предоставляются вне очереди.

Алексей Лемин добавил:

– Нашим ребятам, нашим героям мы сегодня вручили ключи от двух квартир в жилом комплексе «Лазурный». Дом совершенно новый, сдан в эксплуатацию в 2025 году. При нормативе 24 квадратных метра эти квартиры существенно больше по площади. Квартиры хорошие, новые, современные, с ремонтом. Двор – современный, есть детская площадка, парковка. Совсем скоро рядом появится детский садик, и со временем вся необходимая инфраструктура будет создана. Обеспечение жильём детей-сирот – обязанность региона, региональные полномочия. В этом году за счёт направленных из региона средств в Абакане будет приобретено 25 квартир. Сироты обеспечиваются жильём двумя способами: либо предоставление квартиры, либо выдача жилищного сертификата. Преимущественное право на получение квартиры имеют участники СВО. Программа будет реализовываться дальше, но тех средств, которые нам предоставляет регион, к сожалению, недостаточно, и очередь на квартиры не закрывается. Ежегодно на учёт детей-сирот встаёт больше, чем квартир предоставляется, сейчас в очереди состоят около 500 человек. Средства из регионального бюджета, предоставленные городу Абакану на приобретение жилья для детей-сирот, – 94 миллиона рублей.

Поздравляем новосёлов и желаем как можно больше счастливых моментов!