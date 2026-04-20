Названы победитель и призёры республиканского конкурса «Учитель года – 2026»

17 апреля в посёлке Таштып завершился очный этап заключительных испытаний конкурса. Последнее конкурсное испытание – «Мастер-класс». Своё профессиональное мастерство продемонстрировали пять учителей-предметников, прошедших в финал по итогам первого тура.

В итоговом испытании финалистам необходимо было проявить своё профессиональное мастерство в области презентации и трансляции эффективного педагогического опыта в ситуации профессионального взаимодействия. Все блестяще справились с заданием, проявив свои лучшие качества, раскрыв свой потенциал и сделав смелый шаг вперёд.

Учителем года – 2026 в Хакасии стал учитель физики Хакасской национальной гимназии им. Н.Ф. Катанова Владимир Веретнов. Он будет представлять Республику Хакасия в финале Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2026 году.

Абаканский учитель истории и обществознания школы № 7 Максим Колобов стал призёром республиканского конкурса «Учитель года – 2026» с присуждением второго места.

Третье призовое место присуждено учителю истории школы № 5 города Черногорска – Юлии Бердниковой.