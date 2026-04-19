По Хакасии 20 апреля прогнозируют сильный ветер и снег в горах

По Республике Хакасия 20 апреля 2026 года ожидается сильный северо-западный ветер, местами порывы 15-18 м/с; на территории Боградского района Республики Хакасия 19 апреля 2026 года действует 3 класс пожарной опасности. На территории Хакасии действует особый противопожарный режим, не зажигайте огонь!

Прогноз получен от Хакасского ЦГМС – филиала ФГБУ «Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

По Республике Хакасия 20 апреля 2026 года местами в горах ожидается сильный и очень сильный снег. Уточнённое штормовое предупреждение получено от Хакасского ЦГМС – филиала ФГБУ «Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, обусловленных возникновением природных пожаров на больших площадях с угрозой перехода на населенные пункты, объекты КФХ и иные объекты инфраструктуры, задымлением автодорог федерального и местного значения, обрывом линий электропередач и линий связи, нарушением работы объектов энергетики, падением слабо закрепленных конструкций, деревьев, повреждением крыш, автомобильного транспорта, увеличением травматизма среди населения, нарушением транспортного сообщения, работы дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП и происшествий на водных объекта, отрывом прибрежных льдин, сходом снежных масс (источник ЧС – сильный ветер до 18 м/с, 3 класс пожарной опасности).

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, обрывом линий электропередач и линий связи, нарушением работы объектов энергетики, падением слабо закрепленных конструкций, деревьев, повреждением крыш, автомобильного транспорта, увеличением травматизма среди населения, нарушением транспортного сообщения, работы дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП, возникновением природных пожаров на больших площадях с угрозой перехода на населенные пункты, объекты КФХ и иные объекты инфраструктуры, задымлением автодорог федерального и местного значения, отрывом прибрежных льдин с рыбаками, сходом снежных масс (источник ЧС – очень сильный снег).