По Хакасии на 19 апреля прогнозируют очень сильный ветер, снег

По Республике Хакасия 19 апреля 2026 года ожидается сильный и очень сильный юго-западный ветер, порывы 15-20 м/с, местами 25 м/с и более, в горах местами очень сильный снег. В Хакасии действует особый противопожарный режим, не разжигайте огонь! Штормовое предупреждение получено от Хакасского ЦГМС – филиала ФГБУ «Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, обрывом линий электропередач и линий связи, нарушением работы объектов энергетики, падением слабо закрепленных конструкций, деревьев, повреждением крыш, автомобильного транспорта, увеличением травматизма среди населения, нарушением транспортного сообщения, работы дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП, возникновением природных пожаров на больших площадях с угрозой перехода на населенные пункты, объекты КФХ и иные объекты инфраструктуры, задымлением автодорог федерального и местного значения, отрывом прибрежных льдин с рыбаками, сходом снежных масс (источник ЧС – очень сильный ветер, очень сильный снег).