Финал интеллектуально-краеведческого чемпионата «Знатоки города А»: школьники Абакана сразились за звание лучших!

Наш город отмечает 95-летие, и ярче всего это почувствовали участники финала интеллектуально-краеведческого чемпионата «Знатоки города А», который состоялся накануне в Центральной городской детской библиотеке. В отборочном туре приняли участие 50 команд пятиклассников из школ Абакана. После напряжённой борьбы в полуфинал вышли 12 сильнейших команд, а в финале за победу боролись представители школы № 1, школы № 23 и школы № 24.

Событие прошло по правилам настоящей спортивной игры – с двумя таймами, штрафным пенальти и перерывом. Первый тайм был посвящён истории Абакана. Ребята определяли самое старое каменное здание города, вспоминали автора герба Абакана, выполняли задание «Лента времени», выстраивая ключевые события в хронологическом порядке.

Второй тайм погрузил участников в современность. Школьники, с трудом, собирали магнитный пазл карты города. Отвечали на вопрос от эксперта – Надежды Митрофановны Черных, краеведа и организатора музея школы № 2, о строительстве трассы мужества «Абакан-Тайшет». Используя детскую энциклопедию «Абакан», придумывали вопросы для соперников и сами отвечали на вопросы своих оппонентов. А ещё собирали кукол в национальных костюмах народностей, проживающих в нашем городе. Судьи отметили: разница в баллах между командами была минимальной – борьба шла буквально за каждый балл! И вот итоги:

1 место: команда пятиклассников из школы № 24. В качестве приза ребята вместе с родителями или друзьями посетят Весенний Кубок 28 сезона Абаканской лиги КВН уже 25 апреля!

2 место: команда из школы № 1. Для них проведут квест в Хакасском национальном краеведческом музее им. Л.Р. Кызласова.

3 место: команда из школы № 23. Ребята получат возможность посетить аттракционы детского парка «Орлёнок» в течение всего лета! После финала ребята посетили Хакасский национальный краеведческий музей им. Л.Р. Кызласова и получили сведения от профессионалов о том, как жили люди на территории Абакана в разные эпохи.

Поздравляем победителей, призёров и всех участников финала! Отдельная благодарность наставникам команд за подготовку ребят и поддержку. Вы показали, что среди нас растут настоящие знатоки истории и современности Абакана! Спасибо всем, кто сделал этот день таким ярким и познавательным!