Минута молчания: в Абакане почтили память участников техногенной катастрофы

В сквере Памяти Чернобыльцев в Абакане собрались участники тех страшных событий, близкие уже ушедших из жизни героев, представители Правительства Республики Хакасия, Верховного Совета Республики Хакасия, региональных министерств и ведомств, военного комиссариата, Администрации города Абакана.

Заместитель Главы города Абакана по вопросам общественной безопасности и мобилизационной работе Владимир Краф обратился к участникам митинга:

– Дорогие абаканцы, гости нашего города, я многих из вас знаю и очень рад видеть. Спасибо вам всем, что помните, что пришли на это памятное место, к этому обелиску, который для всех нас является символом скорби, символом гордости, мужества, самоотверженности… Прошло 40 лет, но по-прежнему слово «Чернобыль» и тот страх живут в нашей памяти. Это был невидимый враг – радиация. Многие и не понимали, что произойдёт дальше… Страшному испытанию подверглись 17 миллионов человек, это практически в 30 раз больше, чем проживает в нашей любимой Хакасии. Спасибо всем, кто участвовал в тех трагических событиях, тем, кого уже нет с нами… Спасибо вам, ныне живущим, за ваше присутствие. Давайте не забывать уроков подобных событий. Человек гениален, он талантлив, но он не всё может предвидеть и не со всем он может справиться, к сожалению. Живите дружно, берегите друг друга! Вечная слава нашим героям!

Председатель Хакасской республиканской общественной организации Союз «Чернобыль» Людмила Васильева тепло приветствовала собравшихся и со скорбью отметила, что в организации сейчас больше вдов, чем участников ликвидации аварии:

– Дорогие мои чернобыльцы, много вам сегодня сказали слов благодарности и признательности. Каждый участник тех событий выполнил свой долг перед Родиной, перед самим собой. Большое спасибо жёнам, за поддержку, за память, за тепло, которым вы окружаете своих родных. Приятно видеть на митинге детей – внуков ликвидаторов аварии. Здоровья вам всем! И земной поклон всем, кто ушёл…

Завершился митинг возложением цветов к памятнику героев, столкнувшихся со смертоносными волнами радиации.

На концертной программе, прошедшей в Хакасской республиканской филармонии имени В.Г. Чаптыкова, Владимир Крафт вручил благодарственные письма Главы города Абакана участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС: Юрию Михайловичу Дмитриеву, Сергею Александровичу Морозову, Игорю Тимофеевичу Орлову, Владимиру Валентиновичу Сафронову; активистам чернобыльского движения Ирине Васильевне Морозовой и Людмиле Викторовне Васильевой.