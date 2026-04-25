Благоустройства должно быть больше, потому что есть результат

О том, что Всероссийский конкурс создания комфортной городской среды продлён до 2030 года, объявил Президент России Владимир Путин на форуме «Малая Родина – Сила России», и это решение, очевидно, было воспринято очень положительно, ведь чем больше мы благоустраиваем территории – общественные и дворовые, тем выше в этом потребность у людей, потому что есть результат. Это значит, ещё сотни парков, аллей и скверов по всей стране ждут большие преобразования.

Например, только в Абакане с 2018 года благоустроено 150 дворов, а всего в Абакане дворов – 1034. В республиканской столице 7 парков, 17 скверов, 4 площади, и более 600 тыс. кв. м территорий общего пользования с пока ещё нулевым или малым процентом благоустройства. За время действия программы формирования современной городской среды, сначала по национальному проекту «Жильё и городская среда», а сейчас – «Инфраструктура для жизни», на благоустройство городской среды было израсходовано 997 млн руб. (с учетом средств собственников жилья и грантов Всероссийского конкурса), при этом город Абакан получил из федерального бюджета порядка 632,7 млн руб., из республиканского бюджета – 89,6 млн руб., вложил своих собственных средств 221,5 млн руб. Собственники жилья при благоустройстве дворовых территорий вложили в преображение городской среды 53,2 млн руб.

Сегодня в Администрации города Абакана представители муниципальных образований Республики Хакасия обсудили выполнение народной программы по благоустройству дворов и общественных территорий с 2018 года, а также предложили дальнейшее совершенствование программного механизма в интересах жителей.

Глава города Абакана Алексей Лемин отмечает:

– Сегодня у нас очередная площадка форума «Есть результат», посвящённая реализации такого партийного проекта «Единой России», как «Комфортная городская среда», и я думаю, что про этот проект знают все. Он превратился, действительно, в народный проект, и сегодня мы обсуждаем результаты этого проекта, который выполняется с 2017 года, обсудить проблемы – без них никуда, и пути решения. Сегодня с экспертным сообществом мы выработаем рекомендации и предложения по корректировке этой программы, и, надеюсь, они уйдут на следующий уровень и найдут своё отражение в будущих изменениях.

Во всех регионах программа выполняется по-разному. В Абакане, например, активно выполняется благоустройство общественных территорий, а благоустройство дворовых территорий несколько пробуксовывает по ряду причин, в том числе финансовым.

Жителей волнует то, что находится рядом, и не случайно в голосованиях по выбору территории для благоустройства голосуют десятки тысяч человек, и 30 тысяч, и 40 тысяч, и это значит, что людям это точно не безразлично.

Всё благоустройство в Абакане на протяжении уже почти 10 лет выполняется именно по этой программе. Выработаны чёткие правила: благоустраиваем в первую очередь то, за что проголосовали жители. Все парки, скверы, новые общественные территории по всем прошло голосование жителей. Мы с вами вместе дружно победили в двух Всероссийских конкурсах – Парк Победы и Парк Культуры и Отдыха, но работы ведутся во всех парках, и ведутся именно по этой программе. В прошлом году администрация работала на 17 общественных территориях! Фронт работы по программе – очень широкий.

Есть такой показатель – индекс городской среды, расчётный, и по этому индексу качества рассчитывается, насколько комфортны российские города. Мы всегда там имеем хорошие результаты, а по показателю благоустройства парков и скверов мы в лидерах. Но нет предела совершенству, и на пороге у нас – супер-проект: парк Арбан. Мы будем его создавать не один год, потребуется не одна сотня миллионов рублей, это будет один из крупнейших парков в городе. Здесь требуются не только силы и средства, но и фантазия архитекторов, интересные проектные решения, и мы сейчас это активно обсуждаем. Программа очень нужная, и должна продолжаться обязательно.

В ходе форума коллеги из других муниципальных образований обсуждали, каким образом увлекать жителей самой идеей преобразования городского пространства, как находить общие решения при собраниях собственников жилья, как создавать инфраструктуру в парках таким образом, чтобы созданное благоустройство в дальнейшем не просто поддерживалось, но и совершенствовалось, и здесь опыт Абакана по созданию муниципальных автономных учреждений культуры в благоустраиваемых парках вызвал живой отклик и интерес. Отдельно говорилось и про продумывание заранее, перед запуском проектов благоустройства, материалов, которые будут использованы в работе, их долговечность, удобство при обслуживании, их устойчивость в случаях вандализма, про расходы на содержание и безопасность территорий.

На форуме были представлены роль Минстроя Хакасии в благоустройстве общественных и дворовых территориях муниципальных образований Хакасии, опыт участия во Всероссийском конкурсе малых городов от подачи заявки до реализации мероприятий от коллег из Саяногорска, роль высших учебных заведений в развитии комфортной городской среда, в частности, инженерно-технологического института ХГУ им. Н.Ф. Катанова, проблемы и предложения по развитию дворовых территорий с учётом разного межевания в разных муниципалитетах – Абакане, Абазе, Саяногорске, Черногорске… Интересная дискуссия касалась всех аспектов: и находок в организации работы и воплощении проектов, и увлечения студентов-проектировщиков, заключения контрактов и контроля подрядчиков и качества материалов, активного участия жителей в благоустройстве двора на всех этапах благоустройства и голосования в отборе территорий. Программа формирования городской современной среды, действительно, является очень важной частью национального проекта «Инфраструктура для жизни», потому что её результаты видны в реальном времени и в реальном городском пространстве.

Напоминаем, что с 21 апреля по 12 июня по всей стране идёт рейтинговый отбор территорий для благоустройства в 2027 году, проголосовать можно здесь: https://zagorodsreda.gosuslugi.ru