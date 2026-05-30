В Абакане начинает работать летний лагерь труда и отдыха

17 старшеклассников из 10 абаканских школ в течение первого летнего месяца будут работать сезонными садовниками на объектах муниципального бюджетного учреждения «Абаканское парковое хозяйство». Организатором лагеря труда и отдыха «Команда твоего успеха» является Центр детского творчества, и с 1 июня лагерь открывается на базе Лицея имени Николая Генриховича Булакина. В этом сезоне в нём поработают и отдохнут 7 девушек и 10 юношей в возрасте 14-15 лет.

Первый рабочий день у ребят – установочный. В «Абаканском парковом хозяйстве» они пройдут инструктаж по технике безопасности, подпишут трудовые договоры, получат спецодежду и со 2 июня приступят к своим трудовым обязанностям. Юным садовникам доверена почётная миссия содержать в чистоте парковые зоны, работать в питомнике, подготавливать под цветочные саженцы клумбы.

Продолжительность работы – от двух до двух с половиной часов согласно трудовому законодательству в отношении трудоустройства несовершеннолетних. Подросткам будет обеспечено двухразовое питание – завтрак и обед. В первой половине дня их ждёт культурно-досуговая программа, а в послеобеденное время – трудовая деятельность. Ежедневно мастер «Абаканского паркового хозяйства» будет закреплять за сезонными садовниками фронт работ и оценивать качество их выполнения.

30 июня лагерь труда и отдыха завершит работу. Подросткам будет выплачена заработная плата с выплатой через службу занятости материальной поддержки несовершеннолетним гражданам за период временного трудоустройства.

Финансирование лагеря труда и отдыха осуществляется за счёт средств муниципального бюджета.

