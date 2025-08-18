Дети – чудо из чудес: в Абакане чествовали семьи рождённых в День города

Поразительное совпадение: малыши носят одну фамилию, будто сама судьба запутала нити, чтобы связать их в этот праздничный час, но не спешите искать родство – это не оно. Просто мир любит тонкие намёки, игры случая, когда что-то неуловимо перекликается, как эхо в осеннем лесу. Эту игру случая сегодня отметили в городской администрации в один из самых трогательных моментов календарного года: Глава города Абакана Алексей Лемин поздравил семьи, в которых в День города родились дети. Традиции такого чествования в республиканской столице – почти три десятилетия.

– В то время, когда у нас весь город пел, плясал, веселился, наслаждался фейерверком, правда, под аккомпанемент дождя, в это мир ворвались два новых человека – Василиса и Давид! Впервые в истории нашего города наши новорождённые имеют одну фамилию, хоть и не являются родственниками. Это – совпадение, но не чудо ли это? Дорогие родители! Я поздравляю вас с таким замечательным событием! Дети – самое важное в нашей жизни, и пусть ваши ребятишки растут не по дням, а по часам, пусть будут здоровенькими, умненькими, пусть свои первые шаги делают не в сторону розетки, а в ваше сердце, пусть будут, если нужно, непоседливыми, если нужно – пусть не дают вам спать, все мы через это проходили, пусть будут любознательными, на то они и дети! Это – большое счастье. Я вас поздравляю!

Василиса Чебодаева – первый ребёнок в семье, а Давид Чебодаев – третий, и оба малыша – долгожданные и любимые. Давид родился в 10:20, вес – 3 кг, рост – 50 см. Александр и Татьяна – родители Давида, и несмотря на то, что малыш в семье не первенец, трепета и нежности это не уменьшает. Александр делится:

– Очень долго ждали Давида, и на День города он родился, называли в честь моего дедушки. У меня есть старший сын и дочь, студент и школьница. Переживали, чтобы всё хорошо прошло. Я сильно радовался, ещё в День города, двойной праздник! Дома ждал новостей, с четырёх утра.

Элина и Николай – счастливые родители малышки Василисы, она родилась в 11:05, весь – 3,07 кг, рост 52 см. Николай рассказывает:

– Мы неопытные пока ещё, учимся, стараемся. Я, к сожалению, не успел на роды, был в Красноярске, только утром на следующий день приехал. Очень был рад увидеть дочку! Имя дочери нам обоим нравится, мы долго выбирали.

Семьи получили прекрасные подарки от партнёров – «Абаканского строительного холдинга», генеральный директор – Виктор Хрычёв, и торговой сети «Командор», представитель – Юлия Александрова.

Поздравляем счастливых родителей! Пусть ваши дома наполнятся не просто детским смехом, а той особой музыкой, которой нет ни в одной опере, – музыкой первых шагов и слов, тихого дыхания в колыбели. Этот день теперь навсегда вплетён в историю города – не парадной вышивкой, а скромной, но дорогой нитью, той самой, что держит всё полотно жизни. Пусть судьба ваших детей будет счастливой!