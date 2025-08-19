«Меридиан» на смене «В одном строю»

Военно-патриотическая смена «В одном строю» завершена. Двадцать один день… Всего двадцать один день? Да это же целая эпоха, пролетевшая со скоростью реактивного истребителя! Кажется, только вчера мы знакомились, робко переминаясь с ноги на ногу, а сегодня – обнимаемся, как родные, и клянёмся встретиться вновь! Такие разные: творческие, талантливые, спортивные 320 юных абаканцев, из которых 161 ребёнок из спортивных организаций: 34 ребёнка из МБУ ДО «Спортивная школа единоборств» (руководители Д.В. Кокояков и С.А. Сабиров), 21 из Республиканской Федерации Кёкусинкай Карате (руководитель А.Ф. Туртугешев), 27 из МБУ ДО «Спортивной школы по хоккею с мячом» (руководители А.Р. Галеев и В.Н. Коструба), 16 из МБУ ДО «Комплексная спортивная школа» (руководители В.П. Терещенко и К.М. Шоев), 30 из спортивного шахматного клуба «Лицея им. Н.Г. Булакина» (руководитель Ю.Г. Мамышев) и 33 воспитанника Региональной общественной организации «Федерация спортивной аэробики РХ» (руководители Д.Н. Дементьева и Е.А. Кочеткова).

На этой смене было всё! Конкурс песни и строя, игра по станциям «Победная Россия моя», где даже самые заядлые геймеры почувствовали себя настоящими героями, флешмобы, способные растопить арктические льды, спартакиада по шести видам спорта, где каждый показал, на что способен, фестиваль военно-патриотической песни «К подвигу героев песней прикоснись!», заставивший жюри долго определять победителя, и интеллектуальные викторины, где рождались настоящие звёзды!

Мы стали одной дружной семьёй, которая любит свой «Меридиан» и, конечно, свою Родину. Любит так, что готова горы свернуть и звёзды с неба достать! И просвещались ребята на славу! Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Хакасия Роман Александрович Мамонтов, Енисейское управление Роскомнадзора, МО МВД России «Минусинский» и другие уважаемые гости делились с ребятами мудростью и опытом, открывая новые горизонты.

А незабываемая военно-патриотическая эстафета с Юнармией! Это был настоящий взрыв адреналина, проверка на прочность и командный дух! И, конечно, особое место занимает кружок «Наследники Победы» под руководством С. Г. Грачева – кладезь знаний об истории нашей страны. Именно этот кружок стал местом притяжения ребят, интересующихся историей Великой Отечественной войны, военным обмундированием и оружием. Блиндажные свечи, сделанные ребятами с такой любовью и заботой, обязательно согреют наших бойцов на СВО. Пусть почувствуют наше тепло и нашу веру в победу! Ведь мы – сила, мы – будущее, мы – Россия!

Смена завершена, но в сердцах горит огонь патриотизма, дружбы и любви к Родине! До новых встреч в 2026 году! А история «В одном строю» продолжается… Ведь такие истории не заканчиваются, они просто переходят на новый уровень!