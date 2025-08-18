Историческая «Орбита» станет точкой притяжения туристов

Проект «Сделано в Абакане» знакомит нас с уникальным проектом, где основным производителем становится время, и производит оно впечатления: на территории станции «Орбита» в Абакане найдены многочисленные погребальные памятники. На этом участке уплотнились века, и сейчас археологи работают там, где под асфальтированной дорогой обнаружены объекты культурного наследия. Руководитель экспедиции Павел Герман рассказал, с чем они столкнулись:

– Когда мы приступили к работе, был явно выражен один курган, но площадка оказалась «с секретом», площадь раскопок начала расширяться, и в настоящий момент мы на этой небольшой территории обнаружили уже десять захоронений разных эпох. Здесь и период поздней бронзы, датируемый IX веком до нашей эры, и артефакты тагарской культуры.

Сохранением уголка городской истории занимается компания «Малинники Тур», её руководитель Татьяна Тутатчикова рассказала:

– При покупке этого участка мы знали, что на территории есть один могильник «Орбита-1», но при проведении историко-археологической экспертизы обнаружилось ещё семь курганов, часть из которых находятся под самой станцией. Сегодня мы говорим уже о шестнадцати захоронениях, и это – ещё не предел. Проект по раскопкам курганов на территории станции рассчитан на три года, и в этом году ведутся раскопки одного из запланированных участков.

По окончании археологических работ на этом участке и после получения разрешения на строительство на территории станции начнётся возведение въездной группы, парковки, визит-центра, конференц-зала для проведения событийных мероприятий и деловых встреч. Концепция развития территории предполагает открытие интерактивного музейного пространства самой станции «Орбита». Строительная экспертиза здания времён советской постройки на безопасность уже проведена, и десятки лет не эксплуатируемое здание признано безопасным для людей.

Проданное на аукционе городское имущество через несколько лет станет не только точкой притяжения туристов, но и очередной изюминкой столицы Республики Хакасия. В этом уверен Глава города Абакана Алексей Лемин:

– По нашему проекту «Сделано в Абакане» мы посещаем разные производства, и на этот раз приехали посмотреть объект, который в обозримом будущем станет «производством впечатлений». Отрадно, что наши крупные предприниматели, в частности, компания «Малинники», так трепетно относятся к сохранению исторической памяти: тайнам и кладам, которые скрывает наша земля. Этот имущественный комплекс – непростой. Он с историей ранних времён, и его важно сохранить для потомков. Пока мы познакомились с концепцией проекта, она замечательная: в непосредственной близости от Абакана люди смогут отдыхать и наслаждаться нашей природой и при этом погружаться в историю. Пока есть такая возможность, сюда можно приезжать на археологические экскурсии, привозить детей, чтобы наши школьники знакомились с историей родного края не по картинкам, а могли воочию увидеть довольно хорошо сохранившиеся захоронения.

Владелец территории с «сюрпризом» Татьяна Тутатчикова, историк по образованию, столкнувшись с гораздо большими сложностями, чем рассчитывала, сказала, что они лишь немного отдалят её конечную цель:

– Проект рассчитан не на один год, мы будем развивать его поэтапно. Уверены, что абаканцы полюбят этот объект: здесь будет ландшафтный парк, прекрасное пространство, красивая архитектурная этноистория и для взрослых, и для детей. И несмотря на трудности, в том числе и непредвиденные финансовые затраты, мы очень вдохновлены. Для компании «Малинники» этнотуризм – это новое направление работы. Через сохранение исторической памяти нам важно донести до всех жителей Хакасии, что мы живём в райском месте на Земле, на территории, за которую воевали люди тысячелетия назад. Проживая здесь, мы не всегда осознаём ценность этих мест. Мне очень хочется, чтобы жители нашего региона были влюблены в нашу малую родину, не уезжали отсюда и старались сберегать Хакасию вместе со мной, вместе с нами, с нашей командой.