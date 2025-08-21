КЧС: готовимся к осенне-зимнему периоду

Сегодня в городской администрации на очередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Абакана в числе вопросов – принимаемые меры по обеспечению пожарной безопасности на территории республиканской столицы в осенне-зимний пожароопасный период 2025-2026 годов и готовность сил и средств Абаканского городского звена территориальной подсистемы Республики Хакасия единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса в осенне-зимний период 2025-2026 годов.

С начала года в Абакане зарегистрировано 229 пожаров (в аналогичном периоде 2024 года – 237), в том числе в жилом секторе – 87 пожаров (в 2024 году – 97). Получили травмы 7 человек (в 2024 году – 3), погибло, как и в прошлом году, 5 человек.

На постоянной основе через средства массовой информации, сеть Интернет, муниципальную систему оповещения, территориальные общественные самоуправления и учебно-консультационные пункты по гражданской обороне организовано информирование горожан о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

Органами территориального общественного самоуправления еженедельно проводятся рейды и подворовые обходы по жилому сектору. С начала года проведено 278 рейдов, в том числе 21 рейд совместно с социальными работниками и сотрудниками полиции по местам проживания социально незащищённых категорий граждан, более 27 тысяч подворовых обходов и 39 встреч с населением. Распространено более 22 тысяч памяток по соблюдению правил пожарной безопасности.

С 26 мая по 4 августа в пришкольных и детских оздоровительных лагерях проведены тренировки по отработке действий в случае возникновения пожара. Всего проведено 39 тренировок в 29 учреждениях, в которых были задействованы 6197 детей и 1135 человек из числа педагогического и обслуживающего персонала.

За счет средств субсидии из республиканского бюджета приобретено 195 автономных дымовых пожарных извещателей. В настоящее время пожарные извещатели распространяются среди граждан, состоящих на учёте Управления социальной поддержки населения.

В течение сентября в плановом порядке будут проведены осенняя проверка технического состояния муниципальных источников наружного противопожарного водоснабжения (600 пожарных гидрантов); грейдирование и покос травы на отдельных участках общегородских территорий по заявкам старост жилых районов.

Председательствующий на комиссии заместитель Главы города Абакана по вопросам общественной безопасности и мобилизационной работе Владимир Крафт подчеркнул важность соблюдения правил безопасности каждым жителем:

– Осень подходит, значит, снова пришло время вспомнить старое-доброе правило: тепло в домах – хорошо, но пожар дома – беда! Жители включают, например, обогреватели, забывая порой о правилах эксплуатации электроприборов. Это создаёт дополнительную нагрузку на электросети и повышает риск возникновения пожаров. Поэтому важно провести профилактические мероприятия: проверьте состояние электропроводки, установите извещатели, напомните детям правила безопасности. Уважаемые горожане, будьте внимательны и ответственны! Помните: огонь – хороший слуга, но плохой хозяин. А наши коммунальные службы пусть работают эффективно и оперативно, ведь от этого зависит жизнь и здоровье каждого из нас. Пусть осень и зима будут тёплыми, светлыми и безопасными для всех нас!

Для эффективности и оперативности реагирования на возможные нештатные ситуации в состав городского звена Абаканского городского звена территориальной подсистемы Республики Хакасия включены подразделения Управления по делам ГО, ЧС и ПБ Администрации г. Абакана; «Абаканских электрических сетей»; «Водоканала»; «Спецавтобазы ЖКХ»; филиала «ЮСТК» АО «Абаканская ТЭЦ».

Все подразделения являются силами постоянной готовности общей численностью 148 человек и 73 единицы техники, из них на круглосуточное дежурство заступают 20 человек и 8 единиц техники.

Для поддержания указанных подразделений в готовности к действиям по предназначению, в том числе к ликвидации аварий и ЧС на объектах ЖКХ и ТЭК, в течение года проводятся плановые штабные тренировки, командно-штабные и тактико-специальные учения.