Праздник дружбы, тепла, позитива и улыбок

Жилой район «Западный» города Абакана отметил День района. Концертная программа «Счастье за окном» собрала не только тех, кто живёт рядом с площадкой по улице Пушкина, 170, но и соседних улиц. Традиция праздновать дни районов после Дня города в Абакане живёт давно. Об этом рассказала Управляющий Делами Администрации города Абакана Людмила Степанова, ставшая почётным гостем праздника:

– Дорогие жители жилого района «Западный», ваш район – старожил нашего города, здесь многие годы работали крупные предприятия Абакана, но с другой стороны – район очень молодой, и подтверждение этому – огромное количество детей на этой площадке. В прошлом году самый молодой жилой район «Арбан» вошёл в территориальное общественное самоуправление, и вас стало больше на треть. Уверена, что жизнь в «Западном» будет ещё веселее и активнее. Традиция проводить Дни жилых районов в Абакане живёт уже 20 лет: все, кто не смогли побывать на Дне города, собираются в своих районах на ярких праздниках. Благодарю вас, жители «Западного», за вашу доброту и любовь к вашему району, вы – активные участники не только городских мероприятий, но и внутри района, и я с удовольствием вручаю грамоты и подарки победителям конкурса «Клумба нашего двора».

Компетентная комиссия, в состав которой вошли агрономы, определила троих финалистов, которые с праздника ушли с красивыми садовыми фигурками. Ими стали создатели красоты Галина Зверева, Ирина Субботина и Наталья Рогалёва.

Тепло и по-соседски поздравила жителей жилого района «Западный» староста Наталья Абышева, для которой деятельность в территориальном общественном самоуправлении давно вышла за рамки работы:

– Вы, мои дорогие, способны свернуть горы, в этом я не раз убеждалась. Мы встречаем двадцать третий день рождения, для района это – большой срок, но если сравнивать эту цифру с возрастом человека, то это только расцвет молодости! Наш район прирастает новыми многоквартирными домами, в которых вот-вот зазвучат детские голоса, а бабушки, сидя на скамеечках, будут наблюдать за внуками, играющими на ярких детских площадках. В наш День рождения я желаю вам видеть счастье за окном, пусть для вас всегда сияет солнце на голубом небе. С праздником вас, мои родные соседи, с Днём жилого района «Западный»!

На Дне района в «Западном» каждый нашёл для себя то, что ему было интересно: одни пели и танцевали, другие любовались выступлениями творческих коллективов. На сцену, сменяя друг друга, вышли коллективы Центра творческого развития «Stars Crew», хип-хоп команды «Free move», студии танца «Арт», федерации джампинг-фитнеса. Зрители услышали красивый вокал Анны Фетцер, Екатерины Пилюгиной, Натальи Павленко и Виктора Ковалёва и поучаствовали в мастер-классе по спортивным танцам Zumba Екатерины Нечаевой.

Валентина Ивановна Власова приехала на праздник из центрального района города вместе со своими подругами и от души поделилась своими впечатлениями:

– Мы с подругами уже не работаем, находимся на пенсии, и с удовольствием ездим на праздники в разные районы города, чтобы зарядиться хорошим настроением. Сегодня в «Западном» очень весело! Как красиво молодёжь поёт и танцует! Мы и подпевали, и танцевали. Очень хороший праздник, спасибо всем, кто сделал его для нас! Мы с подругами уже договорились, завтра поедем в «Красный Абакан» – там День жилого района в пятницу, 22 августа, а в «Южном» – в воскресенье. Всех приглашаем!

Следующие праздники Дня жилых районов отметят:

22 августа – 18:00, жилой район «Красный Абакан» (КДЦ «Красный Абакан»);

23 августа – 12:00, «Гавань» (сквер «Медвежонок»);

24 августа – 18:00, «Южный» (КДЦ «Южный»);

28 августа – 18:00, «Юго-Западный» (Комсомольский парк);

29 августа – 18:00, «Полярный» (ул. Жукова, 86);

31 августа – 12:00, «Заречье» (ПО «Самохвал»);

6 сентября – 12:00, «Центральный» (Черногорский парк).