Штормовое сохраняется: на 25 августа по Хакасии прогнозируют ливни, град, шквалы ветра

По Республике Хакасия 25 августа ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град, крупный град, при грозе шквалистые усиления ветра, местами 15-20 м/с. Штормовое предупреждение получено от Хакасского ЦГМС – филиала ФГБУ «Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, обусловленных возникновением природных пожаров на больших площадях с угрозой перехода на населенные пункты, объекты КФХ и иные объекты инфраструктуры, задымлением автодорог федерального и местного значения, обрывом линий электропередач и линий связи, нарушением работы объектов энергетики, падением слабо закрепленных конструкций, деревьев, повреждением крыш, автомобильного транспорта, увеличением травматизма среди населения, затоплением (подтоплением) пониженных участков местности, населенных пунктов, объектов инфраструктуры, повреждением низководных мостов, размывом и повреждением дамб, автомобильных дорог, нарушением транспортного сообщения, работы дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП, увеличением количества происшествий на водных объектах, повреждением и гибелью сельхозкультур (источник ЧС – усиление ветра до 20 м/с, сильные и очень сильные дожди, грозы, град, крупный град).