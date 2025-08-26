Удостоены наград Республиканской конференции

В рамках пленарного заседания Конференции работников образования Республики Хакасия абаканским педагогам вручены награды. Звание «Почётный работник сферы образования Российской Федерации» присуждено директору абаканской школы № 31 Татьяне Александровне Плоцкой. Звания "Заслуженный работник образования Республики Хакасия» удостоены директор абаканской школы № 29 Олеся Николаевна Захарова и заместитель заведующего по воспитательной и методической работе муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад «Дельфин» Татьяна Михайловна Соколова.

Все три абаканских образовательных учреждения известны своими достижениями. Школа № 31 является флагманской школой по развитию детского общественного движения «Орлята России» в республике. Общеобразовательное учреждение носит звание школы – наставника и входит в наставническую Лигу школ республики, оказывая помощь одной из школ Аскизского района.

В школах № 29 и № 31 успешно реализуется федеральный проект «Школа Минпросвещения России». В школе № 29 также успешно развивается кадетское движение. Обе школы приступили к работе в рамках федерального проекта «Комфортная школа», где будут приниматься решения по созданию комфортных, безопасных условий для всех участников образовательных отношений – детей, родителей и педагогов.

Татьяна Михайловна Соколова 25 лет трудится в детском саду «Дельфин», из них 20 лет является заместителем заведующего по воспитательной и методической работе. Реализуя приоритетное направление физкультурно-оздоровительного развития дошкольников, детский сад «Дельфин» является организатором городских Олимпийских игр среди команд дошкольников Абакана. В их проведении Татьяна Михайловна принимает активное участие. Она – ответственное лицо за осуществление образовательной программы в дошкольном учреждении, курирует работу узких специалистов.

Победителями Всероссийского грантового конкурса, организованного общественным движением детей и молодёжи «Движение Первых», стали абаканские школы № 7 (директор Любовь Александровна Черчинская) и № 30 (директор Андрей Александрович Колоухов). Руководителям общеобразовательных учреждений вручены сертификаты на развитие «Движения Первых» в размере 200 тысяч рублей.

Школа № 7 уже второй раз становится обладателем гранта в 200 тысяч рублей. В 2024 году на грантовые средства в сумме 200 тысяч рублей, которые были присуждены школе № 7 как победителю, создан Центр детских инициатив. Грант 2025 года будет направлен на развитие школьного медиацентра.

Фото: ГУО